Qualcomm nicht zu bremsen

Qualcomm Long: 43 Prozent Chance

von Harald Zwick - 19.11.2020, 08:30 Uhr

Der Kurs von Qualcomm hat den Corona-Sell-Off gut weggesteckt und am gestrigen Handelstag nahe dem All Time High bei 147,05 US-Dollar geschlossen. Die gute Marktposition im 5 G Sektor verleiht der Aktie einiges an Phantasie.

Qualcomm bearbeitet neben anderen Marktsegmenten auch den Zukunftsmarkt der 5G-Funkmodems für Mobiltelefone. Hier zählt der Chipriese zu den wichtigsten Anbietern und seine Produkte findet auch Anwendung in den neuen iPhones von Apple. Somit gehört Qualcomm zu den Profiteuern der Umstellung auf den neuen Mobilfunkstandard 5G, für dessen Nutzung neue Mobiltelefone notwendig sind. Auch Analysten namhafter Investmentbanken wie JPMorgan oder Bernstein Research sehen den Titel zwischen 160 und 165 US-Dollar. Als Wachstumswert erscheint das erwartete KGV 2021/22 mit knapp 22 als recht moderat und das im Lichte der extremen Kurssteigerung der letzten Monate. So hat der Kurs vom Corona-Tief Mitte März bis zum gestrigen Handelstag 156 % hinzugewonnen.

Zum Chart

Grob gesprochen wurde die Aktie von Qualcomm erst nach dem Corona-Tief von den Marktteilnehmern wieder neu entdeckt und sehr schnell nach oben gehievt. Im Vergleich dazu waren die vergangenen 10 Jahre von der Kursbetrachtung weitgehend ereignislos. Der aktuelle Aufwärtstrend wird durch zwei Gaps charakterisiert, die jeweils auf die Veröffentlichung der letzten zwei Quartalsergebnisse folgten. In beiden Fällen wurden die Aktionäre positiv überrascht.

Wie schon oben im Text erwähnt, sehen namhafte Analysten die Aktie zwischen 160 und 165 US-Dollar. Nach dem rasanten Anstieg sollte der Kurs jedoch konsolidieren und erst danach die Zielzone erreichen. Für diese These spricht die Position des Kurses im Trendkanal, der sich durch den Gap vom 5. November von der Unterseite zur oberen Begrenzung verlagert hat. Auch der MACD deutet auf einen überkauften Zustand hin. Mittelfristig werden jedoch die Billionen aus dem US-Stimulus-Paket den Weg an die Börse finden und die Kursentwicklung befeuern.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 151,91 // 165,25 Euro Unterstützungen: 141,48 // 129,44 Euro

Fazit

Der Kurs von Qualcomm hat den Corona-Sell-Off gut weggesteckt und am gestrigen Handelstag nahe dem All Time High bei 147,05 US-Dollar geschlossen. Die gute Marktposition im 5 G Sektor verleiht der Aktie einiges an Phantasie.

Der Open End Turbo Long (WKN UE10W8) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 4,86 von einem steigenden Kurs der Aktie von Qualcomm zu profitieren. Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt (20 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 139,07 US-Dollar an. Beim Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,54 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 165,25 US-Dollar liegen (3,74 Euro beim Derivat). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,1 zu 1.

Open End Turbo Call Optionsschein auf Qualcomm Strategie für steigende Kurse WKN: UE10W8

Typ: - akt. Kurs: 2,34 - 2,35 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 120,07 US-Dollar

Basiswert: Qualcomm KO-Schwelle: 120,07 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 147,05 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,74 Euro Hebel: 4,86

Kurschance: + 43 Prozent Quelle: UBS

