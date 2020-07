Die Quadratur des Dreiecks

Zu den Märkten



Die Volatilität war in den letzten Wochen ohnehin zurückgegangen, was in den Charts einiger führender Indizes Kursdreiecke hat entstehen lassen. Diese Dreiecke sind einigermaßen verzwickte technische Formationen, da in ihnen im Prinzip gegenläufige Tendenzen angelegt sind. Schon der Umstand, dass die untere Begrenzung steigt, während die obere Begrenzung fällt, veranschaulicht dies. Spezialfälle sind das positiver zu interpretierende ansteigende Dreieck mit einer waagrechten oberen Begrenzung, wie es derzeit im S&P 500 zu sehen ist, oder das negativere abfallende Dreieck mit einer waagrechten unteren Begrenzung. Unabhängig davon, wie ein solches Dreieck im Chart liegt, muss es der Kurs spätestens an der Spitze wieder verlassen. In der Regel tut er dies aber bereits bevor er die Spitze erreicht hat. Je früher es dazu kommt, desto aussagekräftiger ist das – bildlich gesprochen hat der Kurs dann genügend Kraft, um sich schon vorzeitig aus den immer enger werdenden Bahnen zu befreien. Da Dreiecke, insbesondere kurze, Wimpelartige Dreiecke zu den Trendfortsetzungsformationen gezählt werden, wäre bei den genannten Aktienindizes also ein Ausbruch nach oben zu erwarten – idealerweise mit ansteigenden Umsätzen. Im DAX erfolgte dieser Ausbruch heute tatsächlich, so dass aus technischer Sicht wieder grünes Licht gegeben werden könnte.



Allerdings gibt es auch ein paar Wermutstropfen: Der Ausbruch erfolgte relativ spät innerhalb des Dreiecks und die Umsatzzahlen konnten per Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht überzeugen. Gut möglich also, dass wir es letztlich sogar mit einem Fehlausbruch zu tun haben. Es ist gar nicht so selten, dass solche späten Ausbrüche aus Dreiecksformationen zunächst testweise in die falsche Richtung weisen, um dann in die Gegenrichtung zu beschleunigen. Was zudem auffällt, ist der nun schon einige Wochen anhaltende Mangel an Aufwärtsdynamik, der überhaupt erst zur Ausbildung der oberen Begrenzungslinie des Dreiecks geführt hat und sich nun auch in dem relativ zaghaften Ausbruch zeigt. Möglicherweise ist der DAX nach der Rally der Vormonate auch noch ein wenig erschöpft und wird vor der sehr massiven Widerstandszone im Bereich über 13.000 Punkten noch einmal ordentlich durchschnaufen.