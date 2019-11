Qiagen stemmt sich gegen Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Der Gründer des kriselnden Gendiagnostik- und Biotechkonzerns Qiagen Detlev Riesner hofft, dass sich sein Unternehmen gegen eine Übernahme stemmen kann. Er warnte gleichzeitig potenzielle Investoren vor einer Schließung der Zentrale in Hilden. Gerüchteweise interessiert sich der US-Technologiekonzern Thermo Fisher für Qiagen. Möglicherweise auch Roche, Danaher oder Siemens Healthineers. Die DZ Bank sieht der fairen Wert bei 45 Euro und rät weiter zum Kauf. Quelle: EUWAX

