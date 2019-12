Qiagen – Kurssturz als Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Eine unschöne Überraschung gab es an Weihnachten für Aktionäre von Qiagen. Nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten durch Übernahmespekulationen stark angezogen war, setzte nun der Vorstand selbst dem Übernahmepoker ein Ende. Man bleibt eigenständig und will den Konzern selbst neu für die Zukunft aufstellen. Das kann also durchaus eine Chance sein. Langfristig könnte eine Übernahme natürlich noch einmal auf den Tisch kommen. Mutige Anleger setzen bei Qiagen auf ein Comeback und greifen zum Turbo-Bull DF735J.

Die Meldung von dpa-afx:

“Der abgesagte Verkauf des Biotechnologie-Konzerns Qiagen hat am Donnerstag an der Wall Street ein Erdbeben ausgelöst. Die auch in New York notierte Aktie brach um ein Viertel ein. Am Dienstagabend hatte das im MDax enthaltene Unternehmen mitgeteilt, dass Vorstand und Aufsichtsrat nach ergebnislosen Gesprächen mit Interessenten beschlossen hätten, dass der Konzern mit seinen 5200 Mitarbeitern doch eigenständig bleiben solle.

Die Vorstöße der Kaufinteressenten nicht überzeugend gewesen seien, hatte es weiter geheißen. Aufsichtsratschef Hakan Björklund betonte, dass das Unternehmen auch aus eigener Kraft bestehen könne. “Wir haben ein starkes und differenziertes Portfolio an molekularen Testlösungen, das die Möglichkeit für signifikantes Wachstum bietet.”

Im November hatte Qiagen Übernahmegespräche verkündet. Als möglicher Käufer kam der US-Technologiekonzern Thermo Fisher Scientific in Betracht. Dessen Aktienkurs zeigte sich am Donnerstag unbewegt.

Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank vermutet, dass die Kaufinteressenten trotz der Absage durch Qiagen nicht aufgeben werden. Die Vorgehensweise des Konzerns schließe erneute Gespräche in der Zukunft nicht aus.

Der Gendiagnostik- und Biotechkonzern startete 1984 als Ausgründung der Düsseldorfer Universität, das Unternehmen kam 2018 auf einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. Er hat aus rechtlichen Gründen seinen Zentralsitz mit nur relativ wenigen Mitarbeitern im niederländischen Venlo, der größte Standort ist Hilden bei Düsseldorf mit 1300 Beschäftigten. Qiagen stellt zum Beispiel Instrumente für Labore her sowie sogenannte Verbrauchsmaterialien für DNA-Tests, damit sind unter anderem Pipettenspitzen und Probenröhrchen gemeint.”