Qiagen: Konsolidierung auf hohem Niveau!

Das auf Entwicklung und Herstellung von Technologien in der molekularen Diagnostik spezialisierte Unternehmen Qiagen konnte in den letzten Monaten einen beeindruckenden Aufwärtstrend von über 28% zeigen. Damit konnten die Bullen sogar das Vorjahreshoch signifikant überbieten. Seit dem neuen Hoch bei 32,36€ konsolidiert der Kurs der Aktie und bildete bei 30,67€ eine horizontale Unterstützung (siehe Tageschart).

Falls diese Konsolidierung auf der Unterseite hält und mit neuen Hochs bullisch aufgelöst werden kann, ergibt sich ein erstes Potenzial für Kurse in Richtung 34€. Gelingt dies nicht, haben die Bären zunächst Vorteil. Zwischen der 30€-Marke und der horizontalen Unterstützung bei 29,59€ ergibt sich allerdings wieder eine größere Unterstützungszone im Wochenchart. In direkter Nähe dazu verläuft auch die 20-Wochenlinie.

Qiagen - Wochenchart-









Qiagen - Tageschart-

Markus Janssen

