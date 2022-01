Qiagen-Calls mit 75% Chance bei Kurserholung auf 46 Euro

Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Qiagen (ISIN: NL0012169213) entwickelte sich in den vergangenen Monaten sehr schwach. Verzeichnete der DAX-Neuling noch am 26.11.21 bei 51,56 Euro ein Allzeithoch, so wurde er am 14.1.22 zeitweise um 20 Prozent tiefer bei 41,16 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 17.1.22 konnte sich die Aktie mit einem Kursplus von einem Prozent bei 42,42 Euro leicht erholen.

Da der zu den Corona-Profiteuren zählende Konzern auch nach der Pandemie zu den Gewinnern zählen sollte, hoben die Experten der DZ Bank das Kursziel für die Qiagen-Aktie auf 52 Euro an und bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die Qiagen-Aktie nach ihrem Absturz in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau vom 5.1.22 bei 46 Euro erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen abwerfen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 40 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Bewertungstag 18.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000SD366Y1, wurde beim Qiagen-Kurs von 42,42 Euro mit 0,42 – 0,43 Euro gehandelt.

Wenn die Qiagen-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 46 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,64 Euro (+49 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 38,97 Euro

Der HSBC-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 38,97 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000TT7RTN7, wurde beim Aktienkurs von 42,42 Euro mit 0,39 – 0,40 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Qiagen-Aktie auf 46 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Qiagen-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,70 Euro (+75 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 35,505 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 35,505 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DV2B4S5, wurde beim Aktienkurs von 42,42 Euro mit 0,70 – 0,72 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Qiagen-Aktie auf 46 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,04 Euro (+44 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Qiagen-Aktien oder von Hebelprodukten auf Qiagen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek