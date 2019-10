Qiagen-Calls mit 70%-Chance bei Kurserholung auf 26€

Nachdem die Qiagen-Aktie (ISIN: NL0012169213) bereits in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten war, brach der Kurs des Biotechnologieunternehmens wegen einer Gewinnwarnung um 20 Prozent ein. Gestern, am 9.10.19 konnte sich die Aktie auf dem tiefen Niveau vorerst einmal stabilisieren.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der massive Kursrutsch übertrieben war und die Aktie in den nächsten Wochen wieder einen Teil der Verluste aufholen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 25 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis bei 25 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000CU60QL6, wurde beim Aktienkurs von 24,06 Euro mit 0,09 - 0,10 Euro gehandelt.

Wenn die Qiagen-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 26 Euro zulegt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,17 Euro (+70 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 21,1387 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Qiagen-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 21,1387 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX3UYN8, wurde beim Aktienkurs von 24,06 Euro mit 0,31 – 0,32 Euro taxiert.

Kann die Qiagen-Aktie in den nächsten Wochen auf 26 Euro ansteigen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,48 Euro (+50 Prozent) erhöhen.

Faktor Long-Zertifikate

Mit Faktor-Long-Zertifikaten können Anleger mit täglich angepasster Hebelwirkung an den Kursschwankungen der Qiagen-Aktie teilhaben.

Während das Morgan Stanley-Faktor-Long-Zertifikat auf die Qiagen-Aktie mit ISIN: DE000MF2MKC4, die Kursbewegungen der Aktie mit 3-fachem Hebel abbildet, spiegelt das Goldman Sachs-Faktor-Long-Zertifikat, ISIN: DE000GB1XPL5, die Kursbewegungen der Aktie mit 5-facher Hebelwirkung wider.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Qiagen-Aktien oder von Hebelprodukten auf Qiagen-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek