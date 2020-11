Qiagen Aktie: Keine gute Ausgangslage!

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

Die Qiagen-Aktie gehörte in diesem Jahr lange Zeit zu den besten Performern an der Börse. Von Ende Dezember bis Mitte Oktober befand sich das Papier in einem Aufwärtstrend und erreichte am 13. Oktober ein Mehrjahreshoch bei 46,95 Euro. Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr, schließlich stellt das Unternehmen Testlösungen zur Bestimmung von Covid-19-Infektionen her. Nach dem Hoch folgte eine Korrektur, ehe der Kurs Ende Oktober wieder nach oben drehte. Mit Vorlage der erfolgreichen Studiendaten zu dem von Pfizer und Biontech entwickelten Covid-19-Impfstoff setzte die Aktie um mehr als 10 Prozent zurück und pendelt seitdem um die 40-Euro-Marke. Aktuell ist der Anteilsschein 40,44 Euro wert. Da der Kurs unterhalb der 50-Tage-Linie (EMA50) verläuft und der Supertrend einen Bärenmarkt anzeigt, liegt aus charttechnischer Sicht ein Verkaufssignal vor.

Die bisherige Jahresperformance lässt Rückschlüsse darüber zu, wie sich die Aktie im weiteren Jahresverlauf entwickeln könnte. Gemessen am Jahreseinstandspreis notiert die Aktie trotz des Rücksetzers immer noch mit mehr als 32 Prozent im Plus. Im historischen Vergleich bedeutet dies eine Overperformance, da die durchschnittliche Rendite (bei Berücksichtigung aller seit dem Jahr 1999 erzielten Renditen) bei 6,31 Prozent liegt. Statistisch gesehen könnte es für die Aktie also wieder deutlich nach unten gehen und die Rendite am Ende des Jahres fast 25 Prozentpunkte niedriger ausfallen. Auch dies führt zu einem Verkaufssignal.

Geht es nach den covernden Analysten, liegt der faire Wert der Aktie durchschnittlich bei 47,50 Euro und damit etwas mehr als 17 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Momentan beschäftigen sich neun Analysten mit der Aktie, von denen vier für Buy, drei für Hold und zwei für Sell plädieren. Dies führt zu einem neutralen Signal.

Unter dem Strich erhält die Qiagen-Aktie nur 0,5 von 3 Punkten und ist damit insgesamt bärisch einzuschätzen. Solange sich das Chartbild nicht aufhellt und es eine Kaufempfehlung seitens der Analysten gibt, sollten Anleger von einem Investment absehen.





