QSC: Es muss erst noch schlechter werden, damit es richtig gut werden kann!

Nach Jahren der Flaute, konnte QSC als DSL-Netzbetreiber und Anbieter von Internet- und Telekommunikationsprodukten 2017 erstmals wieder einen Gewinn in den Büchern ausweisen. Und das trotz fallender Umsätze. Aktionäre sind davon jedoch nicht sonderlich begeistert und lassen die Aktie weiterhin links liegen. Bereits seit über fünf Jahren befindet sich der Aktienkurs auf Talfahrt. Erst im Sommer 2016 ging es knapp vorbei am Pennystock-Status. Und auch aktuell steht QSC mit knapp 1,50 EUR kaum besser da! Wann kommt nach dem Bilanz-Turnaround endlich auch der Turnaround beim Aktienkurs?

Um diese Frage zu beantworten, ist ein Blick auf das große Chartbild auf Monatsebene notwendig. Schnell fällt hier auf, dass die Kursausschläge in den letzten Jahren - speziell seit dem Jahr 2007 immer enger und kürzer werden. Das lässt die Vermutung aufkommen, dass QSC aus Sicht der Charttechnik ein mehrjähriges riesiges und zusammenlaufendes und damit extrem bullisches Dreieck ausbilden könnte.

Bei einem Ausbruch könnte der Aktienkurs schnell wieder die Hochs aus dem Jahre 2007 und 2004 erreichen. Damals gab es QSC noch für 5 bis 6 EUR. Doch bevor dieser Traum eines jeden Aktionärs in Erfüllung gehen könnte, droht mittelfristig der Abriss auf signifikant tiefere 2018er Jahrestiefs, die sich an der grünen unteren Dreieckslinie bei aktuell ca. 1,15 EUR orientieren könnten.

Da dieses Niveau eine langfristige Unterstützungslinie darstellt, ist aus heutiger Sicht die Chance groß, dass sich QSC dort wieder fängt und anschließend um mehrer 100 % zulegen könnte. Also langfristiges Kursziel kommt die ebenfalls langfristige Widerstandszone zwischen ca. 5,14 und 6,35 EUR in Frage. Anleger sollten also den drohenden weiteren Kurseinbruch in diesem Jahr gelassen angehen und ihn eher als Chance verstehen.



Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.

