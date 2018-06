QIAGEN-Aktie: Aufsichtsrat Prof. Dr. Elaine R. Mardis nimmt Gewinne mit - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Qiagen":

KJ Venlo (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Biotech-Unternehmens QIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NASDAQ-Symbol: QGEN) war zuletzt ein neuer Insiderverkauf zu beobachten.



Am 30.05.2018 hat Aufsichtsrat Prof. Dr. Elaine R. Mardis ein Paket von rund 2.354 QIAGEN-Aktien zum Kurs von 36,6608 USD über NYSE verkauft, was somit einem Transaktionsvolumen von 86.299,5232 USD entspricht.



Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW, hat in einer Aktienanalyse vom 17.05. sein Kursziel für die Aktie von 28,50 EUR auf 30,50 EUR erhöht und eine Halteempfehlung bestätigt. QIAGEN habe Anfang Mai seine Zahlen für das erste Quartal 2018 vorgelegt und dabei positiv überraschen können. Im ersten Quartal habe QIAGEN seinen Umsatz auf Basis konstanter Wechselkurse um 6% auf 343,6 Mio. USD steigern können. Wechselkursverschiebungen hätten den Umsatz ebenfalls mit 6% begünstigt, sodass der Umsatz in Summe um 12% gewachsen sei. QIAGEN erwarte weiter, dass der Umsatz organisch um 6% bis 7% wachse. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle auf Basis konstanter Wechselkurse auf 1,31 bis 1,33 USD klettern.



Patrick Donnelly, Analyst von Goldman Sachs, hat sein "buy"-Votum für QIAGEN nach einem Treffen mit dem Management bestätigt. Seine Ansicht sei bestätigt worden, dass sich das organische Wachstum weiter beschleunigen und Anleger aktuell zu einem frühen Zeitpunkt einsteigen könnten, so Donnelly in einer Analyse vom 16.05.2018. Ferner könnte womöglich ein Käufer auf der Suche nach einer schlüsselfertigen Diagnostikplattform sich dieses besondere strategische Pfund sichern.









XETRA-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:31,30 EUR +0,16% (04.06.2018, 13:02)Tradegate-Aktienkurs QIAGEN-Aktie:31,29 EUR +0,03% (04.06.2018, 13:00)ISIN QIAGEN-Aktie:NL0012169213WKN QIAGEN-Aktie:A2DKCHTicker-Symbol QIAGEN-Aktie:QIANYSE-Symbol QIAGEN-Aktie:QGENQIAGEN N.V. (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN), eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt diese Workflows weltweit mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge), Angewandte Testverfahren (Forensik, Veterinärdiagnostik und Lebensmittelsicherheit), Pharma (pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen) sowie Forschung (Life Sciences) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2017 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 4.600 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com . (04.06.2018/ac/a/t)