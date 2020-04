Puts auf US-Indizes werden gekauft

Die Stuttgarter Anleger fiebern dem Handelsstart der Wall Street entgegen – dieser Eindruck entsteht zumindest, wenn man die meistgehandelten Knock-out-Produkte betrachtet. Hier findet sich zum einen ein Knock-out-Put auf den S&P 500 (WKN VE8JK8). Hier sind zur Wochenmitte ausschließlich Käufer unterwegs. Der S&P 500 Future notiert zum Mittag rund ein Prozent im Plus.





Zum anderen steht auch der Nasdaq 100 im Fokus der Anleger an der EUWAX. Sie kaufen am Mittwoch einen Knock-out-Put auf den weltweit wichtigsten Aktienindex für Werte aus dem Technologiesektor (WKN KA9XGH). Nach dem kleinen Tagesverlust von 0,4 Prozent gestern deutet der Future auf den US-Index heute auf einen freundlichen Handelsstart hin.Im Bereich der Optionsscheine handeln die Anleger in Stuttgart am Mittwoch einen Call-Optionsschein auf Novartis (WKN MC757Z). Dabei wird der Call ausschließlich gekauft, unseren Händlern zufolge handelt es sich hier um eine Empfehlung. Wie kürzlich bekannt wurde, will Novartis sein Knochenmarkkrebs-Medikament Jakavi zur Behandlung von Coronavirus-Patienten einsetzen und plant dazu eine Phase-III-Studie. EUWAX

