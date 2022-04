Der Putin-Effekt

Die Welt braucht bezahlbare Energie für Wohlstand

Diese Aussage tätigte gerade erst der Energieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, dies auf dem saudischen „Gipfel der Weltregierung“ (World Government Summit) 2022. Der Gipfel findet auf der Expo in Dubai statt, wobei mehr als 4.000 Menschen aus 190 Ländern empfangen werden. Die Herausforderungen sind global, eine nachhaltige Welt soll aufgebaut werden. Bezahlbare Energie ist gerade angesichts der hohen Energiepreise nicht einfach. Putins Politik zieht vielfache negative Effekte nach sich. Kriege führen zu wirtschaftlich schwierigen Folgen. Thema des Gipfels ist die vierte industrielle Revolution und die Transformation der Gesellschaft mit Transhumanismus und künstlicher Intelligenz.

Beim Thema Energie kommt die Atomkraft wieder mehr ins Spiel. Die Kernenergie verringert nicht nur den Einsatz fossiler Brennstoffe, sondern auch Emissionen wie Kohlendioxid. Mit relativ wenig Brennstoff können große Energiemengen produziert werden. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Kosten aus. Dass heute Uran so teuer ist wie seit rund zehn Jahren liegt auf der Hand. Es gibt Sorgen, dass Uran aus Russland wegfallen könnte. Und bei den aktuellen Energiepreisen ist die Atomkraft stärker in den Fokus gerückt. Dazu kommt der Wunsch nach weniger Energieabhängigkeit. So hat etwa Belgien gerade den Atomausstieg um zehn Jahre aufgeschoben. Der hohe Uranpreis beflügelt natürlich auch die Uranaktien, vor allem wenn es um Gesellschaften geht, deren Projekte keinen Bezug zum Kriegsgebiet haben.

Labrador Uran legt den Fokus auf die Exploration, Konsolidierung und Entwicklung von Uran- und Vanadiumprojekten in Labrador und Neufundland. Es besteht bereits ein beachtliches Projektportfolio. Im Athabascabecken in Saskatchewan besitzt IsoEnergy aussichtsreiche Uranprojekte. Darunter befindet sich auch die bedeutende Hurricane-Zone in der Laroque-East-Liegenschaft.

