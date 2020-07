Put auf Nasdaq sehr gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Die Stuttgarter Derivateanleger kaufen zum Wochenschluss sehr stark einen Knock-out-Put (WKN SB2XW1) auf den Nasdaq 100 Index. Mit einer aktuellen Knock-out-Barriere von 13.897 Punkten ist der Put gegenwärtig weit von einem Knock-out-Ereignis entfernt. Der Nasdaq 100 ging gestern bei -2,7% mit 10.580 Punkten aus dem Handel.





Bei den Optionsscheinen werden heute in Stuttgart wieder rege zwei „alte Bekannte“ gehandelt. Zum einen ein Call-Optionsschein (WKN MC91M8) auf den potenziellen DAX-Aufsteiger Delivery Hero. Das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern ist in dem Optionsschein heute ausgeglichen. Die Aktie notiert am Mittag 4% leichter bei 91,76 Euro.Der zweite Optionsschein ist ein Call-Optionsschein (WKN MA0VGJ) auf den Live Cardio-Trainingsanbieter Peloton Interactive. Unser Händler verzeichnet in dem Call-Optionsschein am Freitag fast ausschließlich Käufer. Die Peloton-Aktie notiert heute über 1,2% schwächer bei 52,92 Euro. EUWAX

