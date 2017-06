Put auf MDAX: Anschnallen, abwärts!

Beim MDAX scheint der Gipfel vorerst erreicht. Der Index lässt sich an der Oberseite des Aufwärtstrends als gescheitert darstellen. Vom Fallen kann ein Put-Optionsschein mit einem Basispreis bei 25000 Punkten und Fälligkeit im Dezember überproportional profitieren. Im Update: Commerzbank.

Nach einem seit Februar 2016 bestehenden Aufwärtstrend, der sich aktuell zwischen 22300 und 25800 Punkten beschrieben lässt, erreichte der MDAX bei 25765 Punkten Anfang Juni ein neues Rekordhoch. Zwar gelang es dem Index nach einem kurzen Schwanken um 25000 Punkte noch einmal bis 25681 Punkte anzusteigen, doch blieb der Mittelwerteindex dadurch unter seinem vorherigen Hoch. Die charttechnische Lage trübte sich allerdings erst in den folgenden Tagen durch nachlassende Notierungen ein, wodurch der Index auch die runde Zahl von 25000 Punkten erneut unterschritt. Mit einem deutlichen Minus von 1,8 Prozent begab sich der MDAX gestern in Eintracht mit weiteren europäischen Indizes auf Talfahrt. Diese könnte die Notierungen bis zur Unterseite des eingangs beschrieben Aufwärtstrends um 22500 Punkte führen. Bleibt der Index am letzten Handelstag dieses Monats unter 25253 Punkten, endet der Juni für ihn mit einem negativen Ergebnis. Aktuell beläuft sich das Minus im MDAX auf Monatssicht auf 3,2 Prozent. Seit Anfang des Jahres liegt der Index aber noch mit 10,1 Prozent vorne und schneidet ebenso auf Jahressicht mit einem Plus von 24 Prozent erfolgreich ab. Jedoch mehrten sich zuletzt, nicht nur wegen der über den Sommer bis September eingetrübten Saisonalität, die Anzeichen, dass es mit den deutschen Aktienindizes zumindest vorübergehend abwärts gehen könnte.

MDAX (Tageschart in Punkten)

Strategie

Mit einem Put-Optionsschein (WKN XM3QAJ) können risikofreudige Anleger, die von einem jetzt fallenden MDAX ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 25000 Punkten und einer Fälligkeit am 13.12.2017 kann eine Rendite von mehr als 80 Prozent erzielen, wenn der Index bis zum Laufzeitende auf 22500 Punkte fällt. Sollte der Index tiefer fallen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann ebenso eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls der Index am Bewertungstag über dem Basispreis von 25000 Punkten notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,001 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, darf der Index dann unter gleichen Bedingungen höchstens um 23630 Punkte (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte der Index über 25000 Punkte steigen.