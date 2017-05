Put auf DAX: Kann Turbulenzen geben

Seit dem Hoch bei 12849 Punkten trübten sich die Aussichten beim DAX ein. Unter 12550 Punkten droht ein tiefer Fall. Mit einem Call-Optionsschein mit Basispreis bei 13000 Punkten und Fälligkeit im September kann sich bei einem fallenden Index eine 90-Prozent-Chance ergeben. Im Update: Linde.

Charttechnisch trübte sich die Lage für den DAX seit Anfang Mai ein. Nach dem Allzeithoch bei 12842 Punkten fanden sich keine weiteren Käufer mehr, um den Markt weiter nach oben zu tragen. Dagegen zogen investierte Anleger die Möglichkeit von Gewinnmitnahmen vor, was den Index zunächst auf 12490 Punkte fallen ließ. In den letzten Tagen pendelten die Notierungen zwischen 12550 und 12700 Punkten impulslos zur Seite. Mit dem jüngsten Anstieg waren sie aus ihrem seit Ende Juni letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrendkanal, der aktuell zwischen 11550 und 12750 Punkten beschrieben werden kann, nach oben ausgebrochen. Durch den Wiedereintritt von oben in den Trendbereich kann sich ein Kursziel an dessen Unterseite ergeben, sollte der Markt den Sommer über zur Schwäche neigen. In dieser Zeit stehen ihm auch von Seiten der Saisonalität unruhigere Zeiten bevor, die im August und September in den beiden statistisch im Jahresverlauf gesehen schwächsten Monaten des Börsenjahres enden könnten. Nicht zuletzt kann auch die in den letzten Tagen in den Hintergrund getretene US-Politik einen unvorhersehbaren Einfluss darstellen.

DAX (Tageschart in Punkten)

Strategie

Mit einem Put-Optionsschein (WKN CW4L2D) können risikofreudige Anleger, die von einem über den Sommer fallenden DAX ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 13000 Punkten und einer Fälligkeit am 13.09.2017 kann eine Rendite von 90 Prozent erzielen, wenn der Index spätestens bis zum Laufzeitende auf 11800 Punkte fällt. Sollte der Index tiefer fallen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann auch eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls der Index am Bewertungstag über dem Basispreis von 13000 Punkten notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,01 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, darf der Index dann unter gleichen Bedingungen höchstens bei 12350 Punkten (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte der Index über 12800 Punkte steigen.