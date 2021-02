Pure Extracts treibt Markteintritt der Cannabis 2.0-Produkte voran!

Es geht weiter: Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) macht den nächsten Schritt in Richtung Markteinführung der Cannabis 2.0-Produktreihen Pure Pulls und Pure Chews!



Die 100%ige Unternehmenstochter Pure Extracts Manufacturing hat nämlich bei Health Canada (dem kanadischen Gesundheitsministerium) eine Änderung / Erweiterung der bestehenden Lizenz beantragt, um den Verkauf von Cannabisextraktprodukten auch an von den Provinzen lizenzierte Vertriebsgesellschaften und Einzelhändler zu erlauben.



Erst vor Kurzem hatte Pure Extracts eine Vertriebsvereinbarung mit einem kanadischen LP (Licenced Producer) abgeschlossen, die vorsieht, dass die Lebensmittelprodukte des Unternehmens sowie Liquids für E-Zigaretten durch dessen bestehendes Vertriebsnetz in allen kanadischen Provinzen verkauft werden. Was bedeutet, dass, so ist man beim Unternehmen überzeugt, die Produkte der Marken Pure Pulls und Pure Chews bereits einen beträchtlichen Bekanntheitsgrad erreicht haben dürften, bis man die geänderte Lizenz von Health Canada erhält. Das nennt man dann wohl einen fliegenden Start!





Natürlich arbeitet Pure Extracts in der Zwischenzeit weiter daran, sein Portfolio an Cannabis 2.0-Produkten auszubauen, wobei man sich auf die 34 unternehmenseigenen Rezepturen für Vollspektrumöle für E-Zigaretten für die Marke Pure Pulls sowie die neuen, Essbaren Weingummis der Marke Pure Chews, die man unter Lizenz von Taste-T (dem Hersteller der Cannabisweingummis der Marke Fireball) produziert, konzentriert.Es bestätigt sich unserer Ansicht nach damit einmal mehr, dass das Pure Extracts-Management genau weiß, was es tut. Denn dieser jüngste Schritt passt sich genau in die bisherige Strategie des Unternehmens ein. Pure Extracts hat wie es aussieht alle Faktoren bedacht und sollte in der Lage sein, seine E-Zigaretten- aber auch die Lebensmittelprodukte schnell und Effizient an den Endkunden bringen zu können. Trotz aller, üblicher Risiken: Die Zukunft von Pure Extracts Technologies scheint uns sehr vielversprechend!Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pure Extracts Technologies halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Pure Extracts Technologies) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Pure Extracts Technologies entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Pure Extracts Technologies profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.