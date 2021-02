Pure Extracts mit kanadaweitem Vertriebsdeal für Konzentratprodukte [...]

Das nächste Puzzleteil wird eingepasst: Die auf Cannabis und CBD spezialisierte Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) meldete eine Vertriebsvereinbarung, die das Unternehmen deutlich voranbringen sollte!



Wie Pure Extracts nämlich brandaktuell meldet, ist man mit der Canada House Wellness Group, einem vollständig integrierten Unternehmen für medizinisches Cannabis übereingekommen, dass Abba Medix Corp., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Canada House, die Konzentratprodukte von Pure Extracts über ihre bestehenden Vertriebskanäle in den kanadischen Provinzen vertreiben wird!



Das Vertriebsabkommen soll beide Unternehmen voranbringen erklärte Chris Churchill-Smith, CEO von Canada House, und verwies darauf, dass das Pure Extracts-Team vor allem in den westlichen Provinzen Kanadas bereits eine beeindruckende Markenpräsenz aufgebaut habe.





Für Pure Extracts liegt der Vorteil auf der Hand. Der Deal ermöglicht es dem Unternehmen, sein komplettes Sortiment an Öl-Vape und essbaren Produkten Einzelhändlern in ganz Kanada schnell und effizient zur Verfügung zu stellen, während der Antrag des Unternehmens auf Vertriebsanpassung von Health Canada bearbeitet wird.Unserer Ansicht nach treibt Pure Extracts die Geschäftsentwicklung mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit voran. Das Unternehmen meldet erst vor Kurzem, dass man von einem Produktionsanstieg bei CBD- und THC-Extrakten ausgeht, schloss deshalb eine signifikante Kaufvereinbarung für Biomasse ab – und meldete kurz darauf ein erstes, kommerzielles Abkommen über die Lieferung von CBD-Destillat! Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, noch dieses Quartal die ersten Produkte aus dem Bereich der funktionalen Pilze auf den Markt bringen zu können. Zuletzt folgte dann eine Vereinbarung mit Taste-T, einem US-amerikanischen Hersteller von Cannabis-Kaugummis – und nun eben der Deal mit Canada House. Wir sind schon sehr gespannt, was die nächsten Schritte des Teams von Pure Extracts sein werden! Wie immer weisen wir aber darauf hin, dass es sich bei dem Unternehmen um eine hochriskante Spekulation handelt und Anleger sich dessen immer bewusst sein müssen.