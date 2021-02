Pure Extracts beantragt Zulassung neuer Cannabis- und CBD-Produkte

Der nächste Schritt ist gemacht: Die Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ), die sich auf die Sektoren Cannabis, Hanf, funktionale Pilze und Psychedelika ausgerichtet hat, rückt dem Markteintritt mit einer ganzen Reihe neuer Produkte immer näher!



Wie das Unternehmen nämlich brandaktuell meldet, hat der Vertriebspartner der Tochtergesellschaft Pure Extracts Manufacturing einen NNCP-Antrag (Notice of New Cannabis Product) bei Health Canada eingereicht. Darin beantragt man die Zulassung der an Endkunden gerichteten Cannabisprodukte, darunter Cannabisextrakte und Cannabislebensmittel.



Insgesamt wurden für mehr als 20 Lagerungseinheiten (Stock Keeping Units bzw. SKU) Produktidentifikatoren zur Zulassung eingereicht, darunter THC-Vapes, CBD-Vapes, 1:1 gemischte Vapes und allein drei verschiedene Geschmacksrichtungen / Rezepturen für Weingummis. Pure Extracts will diese Produkte unter den Markennamen Pure Pulls Vapes und Pure Chews Gummies verkaufen und wartet schon darauf, dass die Produkte bei von den kanadischen Provinzen autorisierten Vertriebsstellen und Einzelhändlern landesweit (!) zum Verkauf angeboten werden können.





Gleichzeitig arbeitet Pure Extracts natürlich daran, das Portfolio an Cannabis 2.0-Produkten auszubauen, wobei man sich auf die 34 unternehmenseigenen Rezepturen für Vollspektrumöle für E-Zigaretten (Pure Pulls) sowie die neuen Weingummis (Pure Chews), die man unter Lizenz von Taste-T (dem Hersteller der Cannabisweingummis der Marke Fireball) produziert, konzentriert.Laut Pure Extracts-CEO Ben Nikolaevsky sind die Produkte des Unternehmens bei den von den Provinzen autorisierten Vertriebsstellen und Einzelhändlern stark nachgefragt. Man freue sich deshalb schon sehr darauf, diese qualitativ hochwertigen Produkte Anfang des zweiten Quartals 2021 bei den Endkunden platzieren zu können.Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST





