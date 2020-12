Pure Extracts Technologies: Fokus auf die Forschung

Das Team von Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ / CSE PULL) verfügt über jahrelange, praktische Erfahrung mit Extraktionsprozessen für pflanzliche Ausgangsstoffe – mit Schwerpunkt auf Cannabis und Hanf. Nun vollzieht man den Einstieg in den extrem aussichtsreichen Sektor funktioneller Pilze und hat sich unter anderem dazu die Dienste eines führenden Wissenschaftlers in diesem Bereich gesichert!



Es handelt sich um Dr. Alexander MacGregor, der ein wichtiger, wissenschaftlicher Berater des Unternehmens ist, und mit dem Pure Extracts sowohl an der Entwicklung von CBD-infundierten Pilz-Wellnessprodukten arbeitet als auch an den optimalen Extraktionsmethoden für den psychoaktiven Wirkstoff Psilocybin. Das, so Pure Extracts, dient der Vorbereitung des Eintritts in diesen extrem spannenden Sektor, in dem zahlreiche Unternehmen und Wissenschaftler mit Hochdruck forschen!



Beeindruckende Expertise



Und Dr. MacGregor ist nicht irgendwer, sondern Dekan der Fakultät, angesehener Professor für Biopharmazeutik und derzeitiger Präsident des Toronto Institute of Pharmaceutical Technology (TIPT®) - Nordamerikas führendem Postgraduierteninstitut für pharmazeutische Wissenschaften, Technologie und Forschung.



Er ist außerdem CEO der Muttergesellschaft des TIPT, Transpharm Canada Inc., die über eine Health Canada Drug Establishment License, Cannabis Drug License und Dealer's License verfügt, die gemäß dem Controlled Drugs and Substances Act (CDSA, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz) ausgestellt wurden. Transpharm Canada führt Cannabistests, klinische Studien sowie Arzneimittelentwicklungen durch und ist für den Besitz von psychedelischen Arzneimittelverbindungen lizenziert. Was bedeutet, dass sich Dr. MacGregors Expertise extrem gut mit den Bedürfnissen von Pure Extracts deckt!



Dr. MacGregor ist zudem als Erfinder im Bereich der pharmazeutischen Wissenschaft und Experte für pharmazeutische Technologie und neuartige Arzneimittelabgabesysteme anerkannt. Er erhielt mehrere weltweite Patente auf dem Gebiet der medizinischen Behandlung und der Arzneimittelabgabetechnologien, insbesondere aus Kanada, den USA, Australien, Europa, Lateinamerika, China, Indien und Japan. Und seine Erfindungen haben zu bahnbrechenden Therapeutika für die Behandlung von Krebs und Diabetes, systemischen Infektionen und postoperativen Schmerzen geführt!



Doch Dr. MacGregor ist nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Unternehmen / Unternehmensberater sehr gefragt. Unter anderem beriet er als Experte für die Umsetzung von pharmazeutischem Wissen in nachhaltige Unternehmungen Pharmaunternehmen wie GlaxoSmithKline, Valeant, Teva, Patheon, Sun Pharma oder Beijing Double-Crane Pharma. Von der chinesischen Regierung wurde er zum internationalen Berater auf dem Gebiet der pharmazeutischen Technologie und Forschung durch eine Nominierung ernannt, die von der Stadt Peking und der Beijing Double-Crane Pharmaceutical Co. (Chinas drittgrößtem Pharmaunternehmen) angeboten wurde.



Es spricht für Pure Extracts und die Verbindungen des Management-Teams in die Forschung, dass man sich die Dienste eines Wissenschaftlers vom Kalibers Dr. MacGregors sichern konnte – und es verdeutlicht noch einmal die forschungsbasierte Ausrichtung des Unternehmens. Wir sind gespannt auf die Produkte – gerade im Bereich der funktionalen Pilze –, die Pure Extracts und Dr. MacGregor entwickeln werden. Als ebenfalls potenziell signifikant schätzen wir die Aussicht ein, dass Pure Extracts und der renommierte Wissenschaftler in absehbarer Zeit eine Möglichkeit zur Extraktion von Psilocybin finden, die unter Einsatz der bestehenden Infrastruktur des Unternehmens erfolgen kann. Wir halten unsere Leser auf dem Laufenden!



