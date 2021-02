Pure Extracts: Erste kommerzielle Lieferung von CBD-Destillat vereinbart!

Das ist wahrhaftig ein Meilenstein! Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ) hat einen ersten kommerziellen Vertrag über den Verkauf von CBD-Öl abgeschlossen!



Die kanadische Extraktionsgesellschaft konzentriert sich auf die Sektoren Cannabis und CBD, ist aber auch dabei, in den Markt der funktionalen Pilze einzusteigen und in Zukunft in den Sektor der Psychedelika zu expandieren. Damit ist Pure Extracts gleich in mehreren Wachstumsmärkten vertreten. So soll beispielsweise der CBD-Markt laut Grandview Research von 9,3 Mrd. USD im vergangenen Jahr bis 2025 auf 23,6 Mrd. USD steigen, was ein Wachstum von 22,2% pro Jahr bedeuten würde.



Pure Extracts bereitet sich nun darauf vor, gemäß dem neuen Vertrag die erste von – glaubt man – zahlreichen Chargen des 85% reinen CBD-Destillats auszuliefern. Dieses hochreine Destillat, so das Unternehmen, ist ideal für die meisten „Cannabis 2.0“-Produkte wie Lebensmittel, E-Zigaretten und Getränke geeignet.





Pure Extracts produziert in seinem CO2-Extratktionssystem außergewöhnlich reine THC- und CBD-Vollspektrumöle und Destillate und sieht sich damit in der Lage, die striktesten Anforderungen seiner Kunden zu erfüllen.Fazit:Auf jeden Fall ist die heutige Nachricht ein Meilenstein für das Unternehmen – vor allem, wenn sich bewahrheitet, dass dies nur der Auftakt zu einem boomenden CBD-Geschäft ist. Wir glauben, dass Pure Extracts vom aktuellen Niveau aus noch erhebliches Potenzial bietet, da die Story eigentlich erst so langsam richtig Schwung gewinnt – und ja auch noch der Einstieg in zwei „aufregende“ Märkte (funktionale Pilze / Psychedelika) bevorsteht! Natürlich ist das auch mit hohen Risiken verbunden, derer sich Anleger und Interessenten immer bewusst sein sollten.Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter Folgen Sie uns auf Youtube: https://www.youtube.com/user/GOLDINVEST Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Pure Extracts Technologies halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Pure Extracts Technologies) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Pure Extracts Technologies entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Pure Extracts Technologies profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.