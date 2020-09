Puma überwindet Widerstand: Calls mit hohen Chancen

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse ist die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) drauf und dran, einen wichtigen Widerstand zu überwinden. Hier die Analyse:

„Rückblick: Für einen Momentum-Player könnte momentan die Puma-Aktie äußerst interessant sein. In dieser zeigt sich seit Juni unterhalb von 72,32 EUR eine Konsolidierung. Mehrfach scheiterten die Käufer am oberen Widerstand. Zuletzt aber hielt sich das Verkaufsinteresse an diesem in Grenzen und es etablierte sich bereits bei 67,96 EUR die kurzfristig entscheidende Unterstützung. Auf dieser prallte der Aktienkurs in der aktuellen Woche nach oben ab und setzt jetzt den zentralen Widerstand unter Druck.

Ausblick: Es fehlt nicht mehr viel bis zum neuen Kaufsignal in der Puma-Aktie. Gelingt den Käufern der nachhaltige Ausbruch über 72,32 EUR könnte eine neue Kaufwelle angelaufen sein. Im Rahmen dieser wären in den nächsten Tagen bzw. Wochen Gewinne bis in den Preisbereich von knapp 80 EUR möglich. Dort wartet der nächste Widerstand auf die Bullen. Scheitern die Käufer hingegen erneut um 72,32 EUR, wäre ein weiterer Test der Unterstützung bei knapp 68 EUR möglich. Sofern es dort ebenfalls zu einem Ausbruch nach unten kommt, nehmen die Risiken zu. Der Aktienkurs könnte dann auf die nächsten Unterstützungen bei 65,40 bzw. 63,30 EUR zurückfallen.“

Kann die Puma-Aktie, die derzeit bei 72,70 Euro notiert, auf ihrem Weg zum Kursziel von 80 Euro im kommenden Monat zumindest auf 77 Euro zulegen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 74 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 74 Euro, Bewertungstag 16.12.20, BV 0,1, ISIN: DE000HZ0WXT7, wurde beim Puma-Aktienkurs von 72,70 Euro mit 0,42 – 0,44 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 77 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,59 Euro (+34 Prozent) erreichen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 67,5713 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 67,5713 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PD0JPJ7, wurde beim Puma-Kurs von 72,70 Euro mit 0,56 – 0,57 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 77 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,94 Euro (+65 Prozent) erhöhen – sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

