Puma legt einen Sprint ein!

Der Kurs von Puma hat seit März 2019 einen Satz nach oben getan und legt aktuell eine kurze Verschnaufpause ein. Trotzdem besteht ein Vorteil auf der Long-Seite, wobei das all time high mittelfristig wieder getestet werden sollte.

Turnschuhe, Shorts und Shirts der Marke Puma sind beliebt wie selten zuvor. Der Konkurrent von Adidas und Nike konnte in allen Marktsegmenten wachsen. Es waren viele kleine Schritte, die zum Erfolg beigetragen haben. Alles in Allem gelang es dem Management, wieder mehr Verkaufsfläche in den Regalen der Händler und auch Markenbewusstsein in den Köpfen der Konsumenten zu schaffen.

Der CEO Björn Gulden hat den Investoren versprochen, den Umsatz bis 2022 durchschnittlich jedes Jahr um zehn Prozent zu steigern. Weiters soll die Marke Puma auch deutlich profitabler werden. Die operative Marge werde spätestens zu diesem Zeitpunkt auf zehn Prozent steigen. In den ersten neun Monaten ist sie um knapp einen Prozentpunkt auf 9,6 Prozent gestiegen und treibt auch das benötigte Gewinnwachstum an, um das aktuelle 2019er KGV von 38,40 zu rechtfertigen.

Zum Chart

Der Aktienkurs konnte in den letzten 3 Jahren die Benchmark MDAX klar übertreffen und in dieser Zeitspanne bis Oktober 2019 eine Steigerung von 200 Prozent erreichen. Im Gegensatz zu anderen Börsentiteln korrigierte Puma im Jahre 2018 kaum. Wo andere Aktien herbe Kursverluste verzeichneten, reagierte das Papier von Juni 2018 bis März 2019 mit einer Seitwärtsbewegung. Ab März 2019 bildet der Kurs einen Aufwärtstrend aus, der zu einer Kursverdopplung geführt hat. Mitte Oktober 2019 markiert das Papier sein all time high von 73,90 Euro. Nach Bekanntgabe der Unternehmenszahlen am 24. Oktober reagierten die Aktionäre etwas verschnupft und drückten den Kurs um 5 Prozent auf die Unterstützung bei 65,57 Euro. Bis heute wurde diese Marke aber auch nicht mehr unterschritten. Puma sollte auch von einer Beilegung des Handelsstreites zwischen China und den USA profitieren und weiter an Wachstum zulegen.

Auf die Fristigkeit der nächsten drei bis fünf Wochen sollte das all time high bei 72,77 Euro nochmals getestet werden, nachdem die Unterstützung bei 65,57 Euro hält. Der Vorteil liegt somit auf der Long-Seite.

Puma (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 72,77 Euro Unterstützungen: 66,57 // 60,00 Euro

Fazit

Puma ist gut aufgestellt und bereit, einen weiteren Satz nach oben zu machen, nachdem die Aufwärtssequenz noch intakt ist.

Mit einem Open End Turbo Long (WKN HZ1K7H) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden-Kurs von Puma erwarten, überproportional mit einem Hebel von 9,2 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 10,20 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 63,90 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,37 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: HZ1K7H

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,74 - 0,75 Euro

Emittent: UniCredit Basispreis: 60,58 Euro

Basiswert: Puma KO-Schwelle: 60,58 Euro

akt. Kurs Basiswert: 67,45 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,26 € Hebel: 9,2

Kurschance: + 67 Prozent Quelle: UniCredit

