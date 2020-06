Puma im Trend

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Das Management von Puma konnte den Sportartikelkonzern bis dato gut durch die Krise leiten. Die Marktteilnehmer trauen Puma mehr Wachstum zu als den ewigen Konkurrenten Adidas. Auch die Rahmenbedingungen seitens der Regierungen und der Zentralbanken halten die Kurse oben. Weiters steigt die Wahrscheinlichkeit von neuen Zulassungen wirksamer Medizin gegen das Corona Virus. Diese Faktoren sollten Puma anschieben.

Puma ist bislang deutlich besser durch die Coronakrise gekommen als der Konkurrent Adidas. Umsatz und Gewinn der weltweiten Nr. 3 sind zu Jahresbeginn lange nicht so stark gefallen wie beim wesentlich größeren Unternehmen Adidas. Beide Sportkonzerne rechnen angesichts der vollen Lager jedoch mit einer Rabattschlacht. Das zweite Quartal wird aus finanzieller Sicht noch schlechter werden als das erste, da in diesem Zeitraum mehr als 50 Prozent der weltweiten Verkaufsfläche für Sport- und Lifestyle-Produkte geschlossen sind. Doch die Lockerungen des Shut Downs und die Stimuli der Regierungen und Notenbanken tragen zu Kurssteigerungen bei. Allen voran die US-Notenbank FED steuert massiv dagegen und befeuern die Rally am Aktienmarkt. Es scheint sich die Devise "never fight the FED" in den Köpfen der Marktteilnehmer zu etablieren, was dazu beiträgt, dass die Risikoscheue der Anleger sinkt.

Zum Chart

Bei der Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen 12 Monaten konnte Puma seinen größeren Konkurrenten Adidas auch klar ausstechen. So steigt Puma mit über 20 % Kursplus aus, wohingegen Adidas im Vergleich dazu rund 15 % verlor. Die Marktteilnehmer trauen Puma offensichtlich eine dynamischere Geschäftsentwicklung zu. Der Halbierung des Kurses im Zuge des Corona-Sell-Offs steht eine rasante Aufholjagd bis zum Retracement bei 71,65 Euro gegenüber, was einer Steigerung von 76,35 % entspricht. Auch der Turnaround am vergangenen Montag in Verbindung mit dem gestrigen Kursfeuerwerk hinterlässt einen intakten Aufwärtstrend. In weiterer Folge sollte die Widerstandszone rund um den Wert bei 71,65 Euro erneut getestet werden. Mittelfristig sollte die Aufwärtsdynamik zwar nachlassen, aber trotzdem Kurssteigerungen ausbilden. Kann die Zone bei 71,65 Euro nachhaltig überwunden werden, wartet das Kursziel beim alten All Time High in der Höhe von 84 Euro auf das Papier.

Puma (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 71,65 // 79,92 Euro Unterstützungen: 65,61 // 60,74 Euro

Open End Turbo Call Optionsschein Strategie für steigende Kurse WKN: VP3L4N

Typ: - akt. Kurs: 1,40 - 1,46 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 54,17 Euro

Basiswert: Puma KO-Schwelle: 54,17 Euro

akt. Kurs Basiswert:

Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,58 Euro Hebel: 4,68

Kurschance: + 85,83 Prozent Quelle: Vontobel

Fazit Der CEO von Puma Björn Gulden konnte den Sportartikelkonzern bis dato gut durch die Krise leiten. Die Marktteilnehmer trauen Puma mehr Wachstum zu als den ewigen Konkurrenten Adidas. . Mit einem Open End Turbo Call Optionsschein auf Puma (WKN VP3L4N) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,68 profitieren. Das Ziel sei aufgrund der Rahmenbedingungen bei 80,00 Euro angenommen (2,58 Euro beim Turbo-Call). Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt dabei 20,75 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 60,34 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Call Optionsschein ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,62 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,51 zu 1.Urheberrecht / Bildmaterial:

