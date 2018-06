Puma-Calls mit 148%-Chance bei Kursanstieg auf 520€

Obwohl sich auch die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) in den vergangenen Wochen nicht der generellen Marktschwäche entziehen konnte – immerhin gab der Aktienkurs vom 5.6.18 bis zum 27.6.18 von 539 Euro auf bis zu 462 Euro um 14 Prozent nach – befinden sich Anleger, die vor drei Monaten in die Aktie investiert haben, noch mit 20 Prozent im Plus. Heute am 28.6.18, startete die Aktie nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs mit Kursziel von 600 Euro mit einem Kurssprung von 4 Prozent bei 488 Euro in den Handelstag.

Wenn sich der Kurs der schwankungsfreudigen Sportartikelhersteller-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 520 Euro steigern kann, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte für hohe prozentuelle Erträge sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 500 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis bei 500 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 0,1, ISIN: DE000HX25UC3, wurde beim Aktienkurs von 483,00 Euro mit 1,58 – 1,62 Euro gehandelt.

Erreicht der Kurs der Puma-Aktie in spätestens einem Monaten wieder die Marke von 520 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,12 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 461,835 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 461,835 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP96613, wurde beim Aktienkurs von 483,00 Euro mit 2,24 – 2,34 Euro taxiert.

Gelingt der Puma-Aktie in den nächsten Wochen wieder der Anstieg auf die Marke von 520 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 5,81 Euro (+148 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 441,23 Euro

Der Commerbank-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 441,23 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000CA2VQ46, wurde beim Aktienkurs von 483,00 Euro mit 0,44 – 0,47 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 520 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,78 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek