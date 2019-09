Prozyklisches Kaufsignal bei Wirecard

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Rund um den Zahlungsdienstleister Wirecard ist es zuletzt ungewöhnlich ruhig geworden. Natürlich gab es Neuigkeiten zur Softbank-Kooperation und auch sonst die eine oder andere Nachricht. Im Vergleich zu früher ist das aber fast schon langweilig.

Dasselbe gilt für den Aktienkurs, der seit vier Monaten mehr oder weniger seitwärts läuft. Eine gewisse Normalität ist eingekehrt bei dem lange Zeit auch immer mal wieder harsch kritisierten Finanztechnologie-Konzern. Aus Sicht von Wirecard ist das sicher zu begrüßen, da man sich nun voll und ganz auf das Geschäft konzentrieren kann. Die meisten Aktionäre sehen das wohl ähnlich, wobei steigende Kurse dem Ganzen natürlich noch die Krone aufsetzen würden.

Das Gros ist zuversichtlich

Dass es dazu kommt, scheint für die Mehrheit der Marktteilnehmer mittlerweile nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Die Analysten voten fast durchweg mit „buy“ und auch bei wikifolio.com findet man die Mehrheit der Trader seit Wochen auf der Käuferseite. Eine Strategie, die sich vielleicht schon zeitnah auszahlen könnte. Der Charttechniker Marcel Mußler jedenfalls hat bei der Aktie des größten deutschen Internet-Finanzkonzerns gerade ein „aktives prozyklisches Kaufsignal“ ausgemacht. Nach dem Bruch eines kürzeren Abwärtstrends sowie dem nachfolgenden Pullback sei die Marke von 170,70 Euro nun das nächste Etappenziel. Sollte diese überwunden werden, steht nach Mußlers Analyse einem neuen Allzeithoch über 199 Euro nichts mehr im Weg. Aktuell notiert die Aktie des DAX-Konzerns gerade mal bei rund154 Euro.

„Die Wachstumsaussichten sind nach wie vor glänzend“

Gegen das beschriebene Szenario hätte Thomas Jung ( TurtleTom ) sicher nichts einzuwenden. Der erfahrene Trader, dessen wikifolio TurtleTom Globale Wachstumswerte gerade am Allzeithoch knabbert, hat die Aktie vergangene Woche neu in sein breit diversifiziertes Portfolio aufgenommen. Die Begründung deckt sich mit den Meinungen vieler Finanzexperten: „Die Affäre um Unregelmäßigkeiten in Singapur scheint sich aufgelöst zu haben. Die Wachstumsaussichten sind nach wie vor glänzend.“ Mit einem Depotanteil von 2,4 Prozent wurde der Titel „neutral gewichtet“.

Bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt Jung vor allem fundamentale Daten, die er sich aus Geschäftsberichten und Quartalsveröffentlichungen der Unternehmen zieht. Der Fokus soll normalerweise auf Aktien mit „nachgewiesenem und nachhaltigem Dividendenwachstum“ liegen. Dazu zählt Wirecard freilich noch nicht. Investoren wird das aber wahrscheinlich egal sein, solange die tendenziell positive Entwicklung des wikifolios anhält. Das Musterdepot kletterte in knapp zwei Jahren um 30 Prozent nach oben - bei einem Maximalverlust von lediglich 12 Prozent.

In dem wikifolio GTrade - Nebenwerte von Michael Kirstein ( GTrading ) ist die Wirecard-Aktie mit einem Gewicht von knapp neun Prozent aktuell der drittgrößte Depotwert. Dass sie im Portfolio-Ranking einen Platz nach unten gerutscht ist, liegt an dem am Dienstag getätigten Teilverkauf des Traders. Der bescherte ihm einen Kursgewinn von fast 100 Prozent.

Das im Sommer 2014 eröffnete wikifolio hat sich auch insgesamt prächtig entwickelt. Der Fokus auf deutsche Nebenwerte mit „einfachen, leicht verständlichen Geschäftsmodellen“ bescherte dem gar nicht mal so oft veränderten Depot eine Performance von mittlerweile 400 Prozent. Allerdings gab es zwischendurch immer mal wieder heftige Rückschläge, unter anderem weil der Trader neben Aktien gerne mal auf Hebelprodukte setzt. Der maximale Drawdown betrug bislang dann auch 45 Prozent.

