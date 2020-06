Prozessmanagement hilft im Krisenfall

Berlin, 22. Juni 2020 – Die Aufrechterhaltung der Business Continuity ist gerade in einer Krisensituation unverzichtbar. Folglich müssen auch die Geschäftsprozesse robust genug sein, um eine Krise erfolgreich zu bewältigen. Business-Transformation-Spezialist Signavio nennt fünf Gründe, die für die Nutzung eines effizienten Prozessmanagements sprechen.

Es sollte außer Frage stehen, dass ein Unternehmen mit einem durchgängigen Prozessmanagement und optimierten Prozessen auch unerwartete Ereignisse wie die aktuelle Corona-Krise besser bewältigen kann. Unternehmen, die bereits in der Vergangenheit ihre Geschäftsprozesse verbessert haben, können negative Auswirkungen eines Krisenszenarios eher vermeiden oder vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen.

Signavio nennt fünf Gründe, warum ein Prozessmanagement einem Unternehmen in einer Krise hilft:

1. Kenntnis des eigenen Business

Ein robustes Prozessmanagement liefert in Kombination mit einem Prozessanalyse-Tool alle Informationen, um zu verstehen, wie ein Unternehmen tatsächlich funktioniert und nicht nur, wie es funktionieren soll. Dadurch kann ein Unternehmen Schwachstellen sowohl auf Makro- als auch Mikro-Ebene identifizieren und erforderliche Änderungen schnell durchführen. Gerade in einer Krisensituation kann die Zeit schließlich ein kritischer Faktor sein.

2. Sicherstellung der Business Continuity

In einer Krisensituation und einem von Unsicherheit geprägten Umfeld ist es wichtiger denn je, so nah wie möglich am „Business as usual“ festzuhalten. Voraussetzung dafür ist, dass die unterstützenden Prozesse Störungen standhalten können. Ein strukturiertes Framework für das Prozessmanagement bedeutet, dass die wichtigsten Geschäftsaktivitäten klar modelliert sind und von allen Mitarbeitern im Unternehmen verstanden werden. Damit können Unternehmen auch unter schwierigen Bedingungen eine relativ konsistente und positive Kundenerfahrung aufrechterhalten und somit die Gefahren einer Kundenabwanderung minimieren.

3. Aufrechterhaltung einer klaren Kommunikation

Die Kollaboration ist ein Schlüssel des effektiven Prozessmanagements. Eine zentrale Prozess-Wissensbasis, wie sie etwa Signavio mit der Cockpit-Lösung Signavio Collaboration Hub bereitstellt, ist bereits unter normalen Umständen unerlässlich, um Mitarbeiter in verschiedenen geografischen oder geschäftlichen Bereichen miteinander zu verbinden und Geschäftsprozesse zu optimieren. Diese Zusammenarbeit wird noch wichtiger, wenn viele Mitarbeiter remote arbeiten. Eine verlässliche Informationsbasis und Kollaborationsplattform kann ein wichtiges Element sein, damit ein Unternehmen eine Krise erfolgreich meistert.

4. Schaffung einer hohen Adaptierbarkeit

Eine Kernkomponente eines effektiven Prozessmanagements ist die Verbesserung der Agilität. Das Prozessmanagement liefert einen detaillierten Einblick in die tatsächliche Funktionsweise der Prozesse und schafft so die Voraussetzung für die flexible Anpassung von Geschäftsprozessen. Unternehmen können damit Business-Transformation schneller durchführen, etwa um neue Geschäftschancen zu ergreifen oder Herausforderungen einer Krisensituation zu bewältigen.

5. Planung der Zukunft

Jede Krise kann längerfristige Auswirkungen nach sich ziehen. Geschäftsentscheidungen, die ein Unternehmen aktuell trifft, können also auch die Zukunft beeinflussen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass ein Unternehmen die erforderlichen Informationen besitzt, um zum richtigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu treffen. Process Mining ist das perfekte Werkzeug für Prognosemodelle und das Ermitteln von Lösungen zur Prozessoptimierung, die mittels Prozesssimulation getestet werden können.

„Eine Krise kann auch Chancen bieten. Unternehmen können ihre Business-Continuity-Pläne hinterfragen und kritische Geschäftsprozesse identifizieren und mit einem durchgängigen Prozessmanagement optimieren“, betont Gerrit de Veer, Senior Vice President MEE von Signavio. „Mit der Verbesserung betrieblicher Prozesse können Unternehmen zum einen die geschäftlichen Auswirkungen dieser Krise mindern. Zum anderen sind sie damit auch besser und flexibler aufgestellt, um Veränderungen zu initiieren, sobald das Geschäft wieder anzieht.“

