Provisionsdeckel in der Lebensversicherung kommt

Auf Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hat das Bundesfinanzministerium bestätigt, dass ein Provisionsdeckel in der Lebensversicherung eingeführt werden soll. Durch die Senkung der Abschlusskosten einschließlich der Provisionen soll der Abfluss von Vermögen begrenzt werden, das für die Erfüllung der Garantien der Versicherten benötigt werde, heißt es in der Antwort.„Die Absicht der Großen Koalition, einen Provisionsdeckel einzuführen, ist ein tiefer Eingriff in die Vertragsfreiheit und in die unterschiedlichen Vertriebswege bei Versicherungen“, kritisiert Schäffler das Vorhaben. „Selbständige Makler und Mehrfachagenten wird in einem immer stärker regulierten und gleichzeitig rückgängigen Markt das Leben immer schwerer gemacht. Es hilft am Ende den Versicherungskunden nicht, wenn es niemanden mehr gibt, der sie in Sachen Altersvorsorge beraten kann.“ Das VersicherungsJournal berichtet: https://bit.ly/2L5sGbf