Prospect Resources macht Goldprojekt Penhalonga zu Geld

Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) verfügt mit dem Lithiumprojekt Arcadia in Simbabwe über das siebtgrößte Hartgestein-Lithiumvorkommen weltweit. Man ist, wie MD Sam Hosack vor Kurzem gegenüber GOLDINVEST.de erklärte, in dessen Entwicklung an einen entscheidenden Punkt gekommen, der eine hohe Fokussierung nötig macht.



Da überrascht es wenig, dass Prospect weitere Projekte, die man in Simbabwe hält, abstößt. Insbesondere nicht, wenn es dem Unternehmen dabei gelingt, ein gutes Geschäft zu machen. Wie Prospect jetzt nämlich mitteilte, hat man ein verbindliches Termsheet mit Luzich Resources (Africa) LLC, einer Tochtergesellschaft von Luzich Partners LLC unterzeichnet, das dieser die Option gewährt, 100% am Goldprojekt Penhalonga zu erwerben.



Luzich, eine private US-Investmentgesellschaft, zahlt dafür 1 Mio. USD an Prospect und zwar mit einer nicht erstattungsfähigen Anzahlung von 200.00 USD innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum der Vereinbarung sowie mit weiteren 800.000 USD innerhalb von180 Tagen ab Eingang der Anzahlung. Bis dahin hat Luzich Zeit, eine Due Diligence-Prüfung des Projekts durchzuführen, bei deren positivem Ausgang die zweite Zahlung erfolgt.





Prospects Managing Director Sam Hosack ist verständlicherweise erfreut über den Deal und betont noch einmal, dass das Unternehmen sich darauf konzentriere, das Lithiumprojekt Arcadia so schnell wie möglich in Produktion zu bringen. Die Einnahmen aus dem voraussichtlichen Verkauf des Goldprojekts Penhalonga sollen für diesen Zweck genutzt werden – bei den zahlreich anstehenden Aufgaben ein willkommener Mittelzufluss...Für die Ausrichtung Prospects auf Simbabwe sowie den Erwerb des Penhalonga- und des Arcadia-Projekts zeichnete auch Executive Chairman Hugh Warner entscheidend verantwortlich. Nun, acht Jahre später, da Prospect mit Arcadia auf einem guten Weg ist, tritt Warner zurück und wird erst einmal durch Executive Director Harry Greaves, der ebenfalls den Schritt nach Simbabwe vorantrieb, vertreten.In der Zwischenzeit wird Prospect jetzt die Suche nach einem Ersatz für Warner aufnehmen. Dabei schwebt dem Unternehmen ein hochkarätiger, unabhängiger Experte vor, der über die nötige Erfahrung verfügt, Prospect weiter voranzubringen.