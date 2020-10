Prospect Resources lässt bei Produktqualität Konkurrenz weit hinter sich

Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen: Das Petalit (Lithium), das Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) auf seinem Arcadia-Projekt herstellen kann, ist von einer Qualität, die weltweit ihresgleichen sucht, ultrarein und damit extrem hochwertig. Jetzt gibt es dafür Bestätigung aus unabhängigen Laboren!



Prospect hat sich schon seit Längerem darauf konzentriert, die Produktionsprozesse auf Arcadia zu verbessern, um Produkte von noch höherer Qualität und damit noch höherem Wert herzustellen. Diese, verbesserten, Verfahren wurden nun in unabhängigen Tests von den Firmen PESCO und Light Deep Earth angewendet und dabei ein Petalitkonzentrat hergestellt, das eine extrem niedrige Verunreinigung durch Eisen aufwies. Das 4,37%ige Li2O-Konzentrat enthielt nämlich nur noch 0,01% Fe2O3!



Das sind, wie Prospects Managing Director Sam Hosack erläutert, unabhängige Ergebnisse, die die Fähigkeit demonstrieren, auf Arcadia fortlaufend eines der Lithiumkonzentrate mit dem niedrigsten Eisengehalt am Markt zu produzieren. Damit, so Hosack, setzte man sich einmal mehr von der Konkurrenz ab.





Wie der Prospect-Chef weiter ausführte, habe man bereits zahlreiche Anfragen nach Proben von potenziellen Kunden in ganz Europa und Asien erhalten. Man gebe aber jetzt Kunden aus dem Bereich Glaskeramik Vorrang, wenn es darum geht, in Zukunft Petalitproduktproben zu verteilen, so Hosack weiter.Dass das Petalit von Arcadia für Kunden aus aller Welt von Interesse ist, war erst Mitte August deutlich geworden, als Prospect eine definitive, langfristige Abnahmevereinbarung mit dem weltweit führenden Industriemetallanbieter Sibelco N.V. abgeschlossen. Der Deal hat eine Laufzeit von sieben Jahren bei einem vereinbarten Abnahmevolumen von 100.000 Tonnen Petalit pro Jahr! Damit wären bis zu 100% der gesamten, bislang geplanten Petalit-Jahresproduktion von Arcadia vergeben – allerdings verfügt die geplante Mine laut der bereits abgeschlossenen Machbarkeitsstudie über eine Betriebsdauer von 15,5 Jahren…Es zeigt sich einmal mehr und ist jetzt von unabhängiger Seite bestätigt: Prospect Resources lässt was die Qualität der Produkte, die auf Arcadia hergestellt werden, die Konkurrenz weit hinter sich. Das entgeht auch den potenziellen Kunden nicht und entsprechend groß ist das Interesse. Insgesamt zeigt sich einmal mehr, dass Prospect in Arcadia über ein sehr außergewöhnliches Lithiumprojekt verfügt.Da die Entwicklung des Projekts zudem bereits weit fortgeschritten ist und nicht nur Sibelco Abnahmeverträge unterzeichnet hat, stehen die Chancen unserer Ansicht nach sehr gut, dass Prospect in Zukunft zu einem global signifikanten Lithiumplayer werden könnte. Wenn das Unternehmen denn die Chance bekommt, Arcadia in Produktion zu bringen! Denn noch steht im Raum, dass der Energieriese Uranium One an einer Komplettübernahme des Projekts oder gleich des ganzen Unternehmens interessiert ist. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten!