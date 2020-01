Prospect Resources kommt Vereinbarung mit Glaskeramikproduzenten näher

Seit wir die Leser von GOLDINVEST.de auf die in Australien beheimatete und in Afrika tätige Lithiumgesellschaftaufmerksam gemacht haben, ging es nicht nur beim Unternehmen sondern auch beim Kurs bereits gut voran. Auch heute wieder wartet Prospect mit positiven Neuigkeiten auf.Prospects gewaltiges Lithiumprojekt Arcadia ist in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten und weist die Besonderheit auf, dass nicht nur Spodumenkonzentrat für den Elektromobilitätssektor produziert werden soll, sondern auch ein ultra-eisenarmes Petalitprodukt für den Glaskeramikmarkt. Welches übrigens auch einen höheren Preis erzielen dürfte als das Spodumen.Nun teilte das Unternehmen mit, dass dieses Petalitprodukt auch die zweite Runde eines Qualifizierungsprozesses bei einem der weltweit größten, in Europa ansässigen Glaskeramikhersteller erfolgreich durchlaufen hat. Prospect stellte dem potenziellen Kunden dabei eine Probe für Laboruntersuchungen und Analysen in größerem Maßstab zur Verfügung. Und das zahlte sich aus: Das Ergebnis der Analyse ist, dass der ultra-eisenarme Petalit die strengen technischen Spezifikationen des Glaskeramikmarktes für extrem niedrige Eisen- und Alkaligehalte nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft!Jetzt steht noch ein letzter Schritt im Produktqualifizierungsprozesses aus, um den zu erfüllen Prospects ultra-eisenarmes Petalitprodukt in der Produktionsofenanlage vollständig testen muss. Im Unternehmen geht man davon aus, dass das noch dieses Jahr erfolgt, sobald die Pilotanlage fertiggestellt ist und ein größeres Produktvolumen zur Verfügung steht. Darüber hinaus steht Prospect bereits in Gesprächen mit einem weiteren, branchenführenden Glaskeramikhersteller mit Sitz in Europa in Bezug auf die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über den Aufbau einer Geschäftsbeziehung.Insgesamt arbeitet Prospect arbeitet mit Kunden aus der Glas- und Keramikbranche Europas, Asiens und Afrikas zusammen, die zusammen das Äquivalent von mehr als 130.000 Tonnen pro Jahr an ultra-eisenarmen Petalit verbrauchen. Dass auch die vor Kurzem aktualisierte Machbarkeitsstudie zu Prospects Arcadia-Projekt die Fähigkeit des Unternehmens zur konstanten Produktion von rund 100.000 Tonnen eines ultra-eisenarmen Petalitprodukts pro Jahr über die 15,5-jährige Lebensdauer der Mine demonstrierte, ist dabei ein wichtiger Pluspunkt für potenzielle Kunden, da diese auf ein sicheres, langfristiges Angebot angewiesen sind.Das Unternehmen geht davon aus, in Zukunft eine von gerade einmal zwei Minen weltweit zu besitzen, die in der Lage sind, Petalit mit sehr niedrigem Eisengehalt zu produzieren. Und bei Prospect geht man zudem davon aus, der größte Akteur in diesem natürlichen Oligopol zu sein. Das wäre erfreulich für die Zukunft des Unternehmens, da man auch erwartet, dass die Nachfrage nach dem ultra-eisenarmen Petalit von Arcadia gleichmäßig zwischen Europa und Asien verteilt ist und in absehbarer Zukunft ein beträchtliches Angebotsdefizit bestehen wird!Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem spannenden und außergewöhnlichen Lithiumprojekt weitergeht. Prospect hatte zudem erst vor Kurzem bekanntgegeben, dass die Afreximbank als Finanzierungspartner für Arcadia gewonnen werden konnte, die von einem 143 Mio. USD schweren Kredit zur Projektfinanzierung 75 Mio. Dollar selbst übernehmen und für den Rest ein Konsortium zusammenstellen wird.Darüber hinaus schloss man eine Absichtserklärung mit Uranium One über ein mögliches Abnahmeabkommen. Uranium One gehört zum staatlichen, russischen Rosatom-Konzern und ist ein global agierendes Energieunternehmen sowie einer der größten Uranproduzenten der Welt. 