Prospect Resources: Verstärkung für den nächsten Entwicklungsschritt

Der Produktionsbeginn auf dem riesigen Lithiumprojekt Arcadia von Prospect Resources (WKN A1JW80 / ASX PSC) rückt immer näher. Um dieser entscheidenden Veränderung Rechnung zu tragen, installiert das Unternehmen jetzt mit sofortiger Wirkung den renommierten Finanzmarkt- und Minenexperten Mark Wheatley als (non-executive) Chairman, der den nächsten Entwicklungsschritt in diese Richtung begleiten soll!



Herr Wheatley verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung als Director und Chairman, vor allem in den Bereichen Gold, Kupfer und Uran. Er hatte in der Vergangenheit eine Position wie bei Prospect bei unter anderem bei Norton Gold Fields Limited, Xanadu Mines Ltd und Gold One International Limited inne und war (non-executive) Director bei St Barbara Limited. Zudem war er als Direktor an der Gründung von Uranium One beteiligt, wobei seine fünfjährige Amtszeit ein erfolgreiches Wachstum beinhaltete, das schließlich dazu führte, dass die staatliche, russische Rosatom die Mehrheit an Uranium One erwarb! Uranium One, zur Erinnerung, ist ja an einem möglichen Erwerb von Arcadia oder gleich Prospect Resources insgesamt interessiert…



Aktuell ist Herr Wheatley noch (non-executive) Director bei Ora Banda Mining Ltd und Peninsula Energy Limited. Er ist, so Prospect weiter, bei institutionellen Anlegern gut bekannt und wurde auch von einer Private Equity-Gruppe als Director für verschiedene von deren Portfolio-Unternehmen eingesetzt. Herr Wheatley verfügt über Erfahrung darin, Unternehmen durch die Finanzierung und Entwicklung von Projekten voranzubringen und war entscheidend and einer ganzen Reihe von Fusions- und Akquisitionstransaktionen beteiligt.





Herr Wheatley begründet seine Entscheidung, sich bei Prospect zu engagieren, damit, dass das Unternehmen über ein erfahrenes und hochkarätiges Management und in Arcadia über ein qualitativ hochwertiges Asset verfüge. Zudem sei bereits der Schritt in den europäischen Markt gelungen, verfüge Prospect schon über Abnahmevereinbarungen und Großaktionäre, die das Unternehmen unterstützen würden. Das Unternehmen werde Kunden eine alternative Angebotsquelle und hochreine Produkte bieten und könne das Projekt parallel zum Marktwachstum weiterentwickeln, so Herr Wheatley.Der Experte ist offensichtlich überzeugt, dass Prospect gute Aussichten hat, das Arcadia-Lithiumprojekt erfolgreich in Produktion zu bringen – und sollte mit seiner umfassenden Erfahrung dazu beitragen können, dass diese Chance Realität wird. Dass Herr Wheatley motiviert ist, zu diesem Erfolg beizutragen, dafür sollte sorgen, dass Prospect ihm, neben einem Grundgehalt, 2 Mio. Optionen zugesichert hat, die bis zum 7. Januar 2025 zu 0,24 AUD ausgeübt werden können.Aber nur, wenn vor Ende 2021 eine endgültige Investitionsentscheidung zur ersten Entwicklungsphase von Arcadia gefallen ist, die voraussetzt, dass alle notwendigen Bestandteile des Projekts beschafft sind und ausreichend Kapital gesichert ist, um diese erste Phase des Projekts vollständig zu finanzieren (50% der Optionen). Und die zweite Hälfte der Optionen wird erst ausgegeben, wenn es Prospect gelingt, das erste, den Kundenspezifikationen entsprechenden Produkt innerhalb von 18 Monaten nach der Investitionsentscheidung auszuliefern.Prospect Resources befindet sich in einer spannenden Phase der Unternehmensentwicklung, in der die Expertise eines Finanzierungs- und Minenexperten wie Herrn Wheatleys von unschätzbarem Wert sein kann. Wir werden berichten, wie es mit diesem spannenden, wenn auch immer noch riskanten, Lithiumplay weitergeht!