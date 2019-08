Prominente Investoren setzen auf Gold

Der Goldpreis hält sich stabil über 1400 US-Dollar je Feinunze und die Nachfrage nach dem edlen Metall ist ungebrochen

Nicht nur Zentralbanken, private Anleger, auch bekannte Investoren sind dem Gold sehr zugeneigt. So war denn auch die Goldnachfrage im ersten Halbjahr 2019 so groß wie noch nie. Der US-amerikanische Unternehmer und Hedgefonds-Manager Ray Dalio beispielsweise, sagte bereits im Juli „kaufen Sie Gold, denn das Ende ist nah“. Denn durch die niedrigen Zinsen und die expansive Geldpolitik der Notenbanken gerät das Wirtschaftssystem in eine Schieflage.

Auch der renommierte Investor Mark Mobius empfiehlt Gold „auf jeder Ebene“. Die langfristigen Aussichten für Gold seien hoch, so Mobius. Auch er sieht die lockere Geldpolitik der Zentralbanken und auch den Anstieg der Kryptowährungen für ursächlich. Nach Ansicht von Mobius werden digitale Währungen wie der Bitcoin Gold noch attraktiver machen.

Denn diese Gegebenheiten stärken die Nachfrage nach harten Vermögenswerten. Durch die Zinssenkungen angeheizt, wird immer mehr Geld gedruckt. Mit Gold könne ein Depot abgesichert werden. In diesem Jahr ist der Goldpreis in US-Dollar um zirka 17 Prozent angestiegen. Anfang Juli hatte Mobius richtig vorausgesagt, dass der Preis des Edelmetalls über 1.500 US-Dollar liegen werde.

An Gold kommt man also nicht mehr vorbei, wenn man sein Vermögen absichern will. Auch Goldaktien gehören dazu. White Gold etwa besitzt im Yukon die White-Gold-Liegenschaft, bestehend aus knapp 440.000 Hektar Land. Die Flaggschiff-Liegenschaft beinhaltet eine Mineralressource von mehr als einer Million Unzen Gold. Aktuelle Ergebnisse der Diamantbohrungen ergaben sehr vielversprechende Goldgehalte.

Ein besonderes Projekt verfolgt Aurania Resources. In Ecuador befindet sich das Hauptprojekt der Gesellschaft, das Lost Cities-Cutucu-Projekt. Historische Daten lassen auf Gold, Silber und Kupfer hoffen. Die Bodenprobennahmen haben bereits Ziele mit einem erhöhten Gehalt von Silber und anderen typischerweise in Gold-Silber-Systemen vorkommenden Elementen ergeben.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/) und White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/