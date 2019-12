Prometheus und Tax Foundation stellen Index der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit vor

Berlin. Die Einkommen- und die Körperschaftsteuer sind die größten Baustellen für Deutschland im OECD-Vergleich. Dies geht aus einer gemeinsamen Studie zur steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit von 36 OECD-Staaten hervor, die der Berliner Think Tanks Prometheus-Das Freiheitsinstitut und die Tax Foundation jetzt vorgelegt haben.

Das Bild Deutschlands ist jedoch differenziert. Bei den internationalen Steuerregeln für im Ausland erzielte Gewinne von heimischen Unternehmen (Platz 8) steht Deutschland gut da. Auch die Verbrauchsteuern sind in Deutschland relativ moderat (Platz 10). Schon bei den Substanzsteuern ist Deutschland aber nur noch Mittelfeld (Platz 16).

Doch die eigentliche Baustelle im Steuersystem hierzulande sind die Einkommensteuer (Platz 26) und die Körperschaftsteuer (Platz 26). Hier ist Deutschland abstiegsgefährdet. Der Standort Deutschland kommt immer mehr unter Beschuss.



Insgesamt rutscht Deutschland im internationalen Vergleich in dieser Legislaturperiode von Platz 15 auf Platz 16 ab. Prometheus-Geschäftsführer Frank Schäffler erklärt: „Um Deutschland herum, sind viele Länder dabei, ihre steuerliche Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. In dieser Situation wäre Nichtstun fatal, soll Deutschland nicht noch weiter an steuerlicher Wettbewerbsfähigkeit verlieren.“







„In den USA, Großbritannien und Kanada ist die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer verbessert worden“, erklärt Elke Asen, Ökonomin bei der Tax Foundation. Nach Einschätzung von Prometheus und Tax Foundation sind inzwischen 25 Industrienationen für Unternehmen attraktiver als die Bundesrepublik. Von Deutschlands Nachbarn steht lediglich Frankreich bei der Körperschaftsteuer noch schlechter da. Dort landet das Land im Steuerranking auf dem letzten Platz.

Die deutsche Steuer-Infrastruktur ist jedoch nicht in jeder Hinsicht schlecht. Das erkennen auch die Macher des Index an. Bei den Steuerregeln für im Ausland erzielte Gewinne belegt Deutschland Rang acht. Auch die Verbrauchsteuern fallen hierzulande mit 19 Prozent eher moderat aus.



Der Artikel erschien zuerst auf: https://bit.ly/2OVMfmQ