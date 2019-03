Prognose der Wirtschaftsweisen

Finanztrends Video zu



mehr >

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, gern als die „Wirtschaftsweisen“ bezeichnet, korrigiert seine Wachstumsprognose für Deutschland für 2019 und 2020 nach unten. Statt einem Plus von 1,5%, das der Rat im November für das laufende Jahr prognostizierte, geht dieser nun lediglich von einer Zuwachsrate für das Bruttoinlandsprodukt von 0,8% aus.Als interne Ursachen dieses geringeren Expansionstempos führen die Wirtschaftsweisen Produktionsprobleme in der Automobil- und Chemieindustrie und erreichte Kapazitätsgrenzen sowie Arbeitskräfteengpässe an. Extern wirken sich zum einen schwächere Exportnachfragen aus wichtigen Absatzmärkten, beispielsweise aufgrund einer Wachstumsabschwächung in China, negativ aus. Zum anderen stellen das Hin und Her der Brexit-Verhandlungen und die verschiedenen Handelskonflikte weitere Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Dies führe zu einer Abnahme der Grunddynamik der deutschen Wirtschaft, was sich folglich in der Zuwachsrate wiederspiegelt.Eine Rezession erwartet der Sachverständigenrat angesichts der robusten Binnenkonjunktur aber aktuell nicht. So versprechen insbesondere der private Konsum, Bauinvestitionen und der Staatssektor für das laufende Jahr positive Wachstumsbeiträge.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.