Profitiert vom Boom der Elektroautos und hat drei Buchstaben: HPA

Vor kurzem hat die renommierte Beratungsgesellschaft CRU eine Studie darüber veröffentlicht, welche Rohstoffe am meisten vom Trend zur Elektromobilität profitieren. Den Spitzenplatz nimmt - wenig überraschend - Lithium ein, aber schon Platz zwei belegt ein Material, das wohl die wenigsten erwartet hätten, wenn sie es überhaupt schon kennen: High Purity Alumina, kurz HPA. (Zu deutsch: hochreines Aluminiumoxid.)

CRU kommt zu dem Schluss, dass die Nachfrage nach HPA bis zum Jahr 2025 um 257 Prozent steigen wird! CRUs Senior-Analyst Toby Green bezeichnet HPA „als eine riesige Wachstumsstory, die sich von einem heute noch überschaubaren Markt von rund 1,1 Milliarden USD aus entwickelt.” Dabei ist der Hauptgrund für die steigende Nachfrage die Batteriesicherheit. In Lithium-Ionen-Batterien wird HPA mit 99,99 Prozent Reinheit zur Verstärkung der Trennmembran zwischen Anode und Kathode eingesetzt. Der zweite große Wachstumsmarkt für HPA sind LED Leuchten.

Hochreines HPA kostet derzeit rund 27.000 USD pro Tonne. Der Markt könnte von aktuell 30.000 Tonnen pro Jahr auf 55.000 Tonnen im Jahr 2021 und sogar auf 86.000 Tonnen im Jahr 2024 wachsen. Es lohnt sich ein genauerer Blick. Investoren sollten verstehen, was ausgerechnet HPA für die Lithium-Ionen Batterie so wertvoll macht. Stellen Sie sich dazu für einen Moment vor, sie wären Ingenieur und sie hätten die Aufgabe, ihre alte Batterie besser zu machen. Ihr Problem ist, dass sie einerseits die Leistungsdichte immer weiter erhöhen möchten, aber die Überhitzung und das Durchbrennen der Batterie vermeiden müssen. Anode und Kathode dürfen nie direkt in Kontakt miteinander geraten, nur die kleinen Lithium-Ionen (Lithium ist das drittleichteste Element im Periodensystem!) dürfen durch die Trennmembran hindurchschlüpfen. Andernfalls kommt es zum berüchtigten „Durchgehen“, einer exothermen Reaktion, die erst endet, wenn alles brennbare Material verbraucht ist. Die meisten heute verwendeten Trennmembranen sind aus Polyethylen mit einem Schmelzpunkt bei 135 bis 155 Grad. Aber schon vor dem Schmelzen, wenn die Trennmembran innerhalb einer Batterie heiß wird und schrumpft, kann die Trennung zwischen Plus- und Minuspol löchrig werden und es kommt zum Unglück.

Durch das Aufdampfen von HPA können Trennmembranen Temperaturen von 200 Grad unbeschadet überstehen, gleichzeitig gibt HPA den Membranen physikalisch mehr Stabilität, beeinträchtigt aber nicht die Durchlässigkeit für die Lithiumionen. In der Fachsprache spricht man von CCS (ceramic coated separators). Diese CCS werden erst seit 2008 eingesetzt und erleben seitdem einen Siegeszug. Nicht zuletzt die Sicherheitsanforderungen der Aufsichtsbehörden sorgen für eine rasante Verbreitung dieser Technologie. Auch aus diesem Grund gehen die Berater von CRU davon aus, dass mehrere neue HPA-Projekte erforderlich sein werden, um den steigenden Bedarf zu decken.

Revolution bei der Herstellung von HPA

Stand heute kommt HPA von einer Handvoll großer Aluminiumschmelzen, die aus dem Rohstoff Bauxit mit hohem Energieaufwand zuerst metallisches Aluminium gewinnen, um dieses anschließend durch Hydrolyse zu Aluminiumoxid weiterzuverarbeiten. Dieser aufwändige Prozess erklärt den hohen Preis für das Material, von dem freilich pro Batterie nur winzige Mengen verarbeitet werden.

Not macht bekanntlich erfinderisch. Wo der Bedarf wächst, sind neue Lösungen gefragt. Einige australische Rohstoffunternehmen propagieren einen daher neuen Weg bei der Herstellung von hochreinem Aluminiumoxid. Anstelle von Bauxit wollen sie aluminiumhaltige Tone, genauer Kaolin, als Ausgangsmaterial verwenden. Dabei kommt ein Verfahren zum Einsatz, das zwar schon im vergangenen Jahrhundert von Bayer entwickelt worden ist, mangels Nachfrage nach 99,99prozentigen Material jedoch nie industriell zur Anwendung kam. Das Bestechende an der direkten Extraktion von HPA aus Kaolin sind die Kosten, die etwa bei der Hälfte dessen liegen, was die Gewinnung aus Bauxit kostet. Am weitesten fortgeschritten in dieser Entwicklung ist Altech Chemicals Ltd (ASX: ATC; FRA: A3Y), die bereits eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie vorgelegt haben und hoffen, bald ihre Finanzierung abschließen zu können. Aussichtsreich im Rennen liegt auch FYI Resources Ltd. (ASX: FYI; FRA: SDL), die in Kürze eine vorläufige Machbarkeitsstudie vorlegen wollen.

Wir empfehlen, die Entwicklung beider Unternehmen zu verfolgen. Goldinvest.de wird insbesondere die Entwicklung von FYI begleiten, die aus unserer Sicht eine hervorragende Ausgangsposition besitzen. Mehr Informationen zu FYI finden Sie unter: https://goldinvest.de/unternehmensprofile/fyi-resources-ltd





Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern ausdrücklich um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH, Partner, Autoren, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der FYI Resources halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können. Dies kann unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die GOLDINVEST Consulting GmbH hat aktuell eine entgeltliche Auftragsbeziehung mit dem Unternehmen über welches im Rahmen des Internetangebots der GOLDINVEST Consulting GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die GOLDINVEST Consulting GmbH für Veröffentlichungen zu FYI Resources nutzt. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Für die Richtigkeit der in der Publikation genannten Kurse kann keine Garantie übernommen werden.