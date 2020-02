Profiteure des Coronavirus - Heibel-Ticker Einschätzung

Apple hat zum Beginn letzter Woche mit einer Hiobsbotschaft die Märkte geschockt: Nur wenige Wochen nach Veröffentlichung der offiziellen Unternehmensprognose rudert CEO Tim Cook zurück und warnt, dass man aufgrund des Coronavirus vermutlich das ausgegebene Umsatzziel nicht erreichen werde. Ursächlich dafür sind sowohl der Nachfrageeinbruch in China als auch Probleme mit Zulieferern für die Produktion, deren Fabriken derzeit geschlossen sind oder nur langsam anlaufen.Die MWC in Barcelona (Mobile World Congress) wurde abgesagt: Die Angst vor dem Coronavirus hat viele Vorstände veranlasst, ihre Reisen nach Barcelona abzusagen. Eine Reihe von Unternehmen haben ihren Auftritt vollständig abgesagt. Da blieb dem Veranstalter irgendwann keine andere Möglichkeit mehr, als die Reißleine zu ziehen.Das erste Unternehmen profitiert von abgesagten Veranstaltungen und dem steigenden digitalen Austausch. Das zweite Unternehmen kennt sich am besten mit Infektionskrankheiten aus und das dritte Unternehmen ist ein tolles Biotech-Unternehmen.gibt es im kostenpflichtigen Kapitel 04 meiner neuen Ausgabe 20/8: https://heibel-ticker.de/heibel_tickers/1713#ch04