Professionelle Börsenhändlerin verrät ihre besten Tipps aus 25 Jahren Erfahrung

Finanzkrisen, Skandale und Börsencrashs – Das Marktgeschehen der vergangenen 25 Jahre an der Börse zeigte sich bewegt, spannend und unberechenbar. All diese Ereignisse haben die Erfahrung von Nazila Jafari nachhaltig geprägt. Die Börsenexpertin, die ihre ersten Erfahrungen in dieser Branche bereits als Kind gesammelt hat, konnte in den letzten Jahren Kursschwankungen mit verschiedensten Hintergründen beobachten und daraus ihre Expertise gewinnen.

"Ich habe für die Börse ein System mit einem festen Regelwerk erfunden und bin dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Meine Kunden sind Unternehmer, Privatleute sowie institutionelle Anleger, die profitabel an der Börse agieren wollen", stellt sich die Börsenexpertin vor. Für jeden, der an der Börse erfolgreich werden möchte, hält Nazila Jafari im Folgenden einige wertvolle Ratschläge parat.

Eigene Analyse und exakte Ausführung

Der erste Schritt zum Erfolg besteht darin, eine eigene präzise Analyse zu haben. Für nachhaltige Erfolge ist es wichtig, dass diese absolut unabhängig ist. Emotionen, Bauchgefühl und Voreingenommenheit haben in dieser Analyse nichts verloren. Das Gleiche gilt für die sogenannte Massenpsychologie. Der Mensch neigt dazu, sich der breiten Masse anzuschließen oder ein Teil davon sein zu wollen. Diese Dynamik begünstigt dann Handlungen im Effekt, die nicht aus eigener Überzeug heraus geschehen. Die eigene Analyse muss deshalb vollständig davon abgekoppelt sein.

Bei der Analyse und den Prozessen, die aus ihr hervorgehen, sind Präzision und die entsprechende exakte Ausführung fundamental wichtig. Dabei sollte man sich immer wieder sein Ziel vor Augen führen und prüfen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. "Das richtige, kontinuierlich aufgefrischte, Mindset, passend zum anvisierten Ziel, gehört zum Erfolgsprozess", erklärt die Börsenexpertin.

Checkliste statt News und Emotionen

Die unvermeidbare Basis einer jeden Investition bildet die Checkliste. Diese ist auf reproduzierbaren Erfolg geprüft und lässt keine unerwünschten Einflüsse von außen zu. Investitionen, die nur auf emotionalen Überzeugungen oder gar Fremdanalysen basieren, werden zuverlässig ausgeschlossen. Auch wenn diese vielleicht nur unterbewusst mitschwingen – in einer Checkliste finden emotionale Überzeugungen oder Ablehnungen keinen Platz. Das macht dieses Instrument so strikt und damit wirkungsvoll.

Einen ganz besonderen Einfluss auf das Unterbewusstsein und die Emotionen haben Nachrichten. Es ist kaum möglich, sich diesen zu entziehen, denn sie sind überall. Ob im Radio, in der Zeitung, online oder im Fernsehen – täglich werden die Menschen von allen Seiten mit Schlagzeilen konfrontiert. Um an der Börse Erfolg zu haben, hält Nazila Jafari es für unerlässlich, den Kontakt mit Nachrichten – ob gut oder schlecht – weitgehend zu vermeiden. Denn sie sorgen für Zweifel an den eigenen aufgebauten Prozessen und beeinflussen deren Ausführung.

Der Gewinn liegt im Einkauf

Der Grundsatz für den Erfolg der Börsenexpertin lautet: Der Gewinn liegt im Einkauf. Ihrer Erfahrung nach ist es wichtig, das geplante Investment im Voraus gründlich zu prüfen. Dazu zählt die Prüfung relevanter Indikatoren wie der Money Management Formel und faktisch festgelegter Wahrscheinlichkeiten sowie die gründliche Analyse des Chancen-Risiko-Verhältnisses des Vorhabens. Ebenso sollte die Checkliste bereits im Vorwege zum Einsatz kommen. Diese verhindert emotionale Vorgehensweisen, die zu voreilig getätigten Investments führen, welche keinen langfristigen Erfolg zeigen würden.

Über Nazila Jafari:

Nazila Jafari, Geschäftsführerin der Jafari Consulting GmbH, ist Trading-Expertin und hat ein System entwickelt, mit dem Investoren und Trader stabil und sicher am Markt agieren können. Gemeinsam mit ihrem Team von Headtradern gibt sie ihr Wissen über die Märkte und ihr Handelssystem an Interessierte weiter. Mit FibonacciCode hat sie zudem eine Plattform für das Coaching ihres Handelssystems und der täglichen Marktanalysen geschaffen. Weitere Informationen unter: www fibonaccicode de

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.