Nach Produktnews: Aurora Solar setzt den Ausbruch fort

Der jüngste Höhenflug der kanadischen Technologiegesellschaftsetzt sich fort. Um fast 23% schoss die Aktie gestern in Kanada nach oben, nachdem das Unternehmen mitteilte, dass die Einführung eines neuen Software-Produkts zur Qualitätskontrolle bei der Herstellung von Solarzellen näherrrückt.Der Anbieter von Messtechnik für Solarzellenproduzenten, der sein Geschäft zuletzt verstärkt und erfolgreich auf den chinesischen Markt ausrichtete, entwickelt das Data-Science-Produkt InsightTM zur Optimierung der Solarzellenproduktionsleistung. Insight wurde konzipiert, um die Produktionsausbeute von Solarzellen zu maximieren und Auroras Geschäft um Softwarelösungen zu erweitern. Das Unternehmen erhofft sich davon, wiederkehrende Einnahmen erzielen zu können.Jetzt teilte Aurora Solar mit, dass man signifikante Meilensteine in der Entwicklung von Insight erreicht hat, darunter:- die Entwicklung geschützter Algorithmen zur „Gewinnung“ von End-of-Line-Daten.- die Hinzunahme eines neuen End-of-Line-Tests, der die Auflösung und Genauigkeit der Insight-Analyse erhöht.- die Entwicklung und Test von Geräten für das Wafer-Path-Tracking und- umfangreiche Feldtests und Verfeinerung der Technologie.Schon seit 2018 wurden die Vorgängerversionen der Insight-Technologie in der Produktionsstätte eines der langjährigen Kunden von Aurora getestet und angewendet. Vor Kurzem dann konnte man einen zweiten Versuchsstandort bei einem Kunden für zusätzliche Tests und Qualifizierungen einrichten. Auroras Insight-Produkt wertet mit Hilfe geschützter Algorithmen die großen Datenmengen aus, die während der Solarzellenherstellung entstehen. Dabei kann dem Hersteller in Echtzeit mitgeteilt werden, wie gut seine Produktionsanlagen arbeiten, wo Probleme auftreten können oder wo die Produktion verbessert werden kann. Aurora ist sicher, dass die daraus resultierenden, potenziellen Verbesserungen Vorteile in Millionenhöhe generieren können – pro Anlage! Das Unternehmen will die erste kommerzielle Version des Produkts nun im zweiten Halbjahr am Markt einführen.Wie Aurora erklärt, sind zugrunde liegende Material- und Prozessschwankungen häufig verborgen oder mit herkömmlichen Techniken nur schwer zu erfassen und die herkömmlichen Methoden würden zudem in der Regel eine Reduzierung des Durchsatzes erfordern. Folglich führen viele Produzenten nur begrenzte Tests durch und leben stattdessen mit Produktvariationen, um den Produktionsdurchsatz zu maximieren.Insight hingegen stellt eine enorme Menge an Informationen in Echtzeit zur Verfügung, die sofort und kontinuierlich zur Optimierung der Anlagenleistung verwendet werden können. Mit den dazu gehörigen Analysefunktionen soll es den Produktionsingenieuren ermöglicht werden, sowohl den maximalen Durchsatz als auch den höchstmöglichen Ertrag in der Anlage zu erzielen. Nach Abschluss der oben genannten Tests und der endgültigen Entwicklung des Produkts konzentriert sich das Unternehmen auf das Design und die Prüfung der Benutzeroberfläche beim Kunden sowie auf die Entwicklung und Ausführung von Standardanwendungsfällen und Betriebsverfahren.Die langfristige Vision des Unternehmens für Insight besteht darin, einen neuen Industriestandard für die Qualitätskontrolle und Qualitätsmessung auf dem Markt der Solarzellenherstellung zu schaffen. Aurora will die Insight-Markteinführung in der zweiten Jahreshälfte 2020 mit der ersten Vorstellung bei wichtigen, strategischen Kunden vornehmen. Insight wird als serverbasiertes Produkt extern in den Produktionsstätten der Kunden bereitgestellt und von Aurora auf Basis eines Jahresabonnements an Kunden vermarktet.Wir betrachteten es als strategisch wichtigen und richtigen Schritt, dass Aurora Solar neben den Messgeräten nun auch ein solches Software-Tool anbietet, das, so es denn vom Markt im signifikanten Umfang angenommen wird, dem Unternehmen einen stetigen wiederkehrenden Einnahmenstrom bescheren könnte. Die Idee / Konzeption von Insight betrachten wir auf jeden Fall aus unserer Warte als sehr vielversprechend, da sie Vorteile bringt, die den Solarzellenherstellen enorme, finanzielle Vorteile verschaffen könnte.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. 