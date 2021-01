Procter & Gamble: Am Rande eines K. O [...]

Weitere Suchergebnisse zu "Procter & Gamble":

Wertpapiere des US-Konsumgüterherstellers Procter & Gamble schwanken seit August letzten Jahres grob seitwärts. Doch der an den Tag gelegte Kursverlauf mahnt zu allerhöchster Vorsicht, technisch steht die Aktie unmittelbar vor einem K. O..

Zum Jahreswechsel 2019/2020 hatte die Procter & Gamble-Aktie noch mit einem Widerstand um 125,00 US-Dollar zu kämpfen, nach einem erfolgreichen Rebound von den Corona-Tiefs gelang es schließlich im Juli abgelaufenen Jahres darüber auszubrechen und auf ein Verlaufshoch von 146,92 US-Dollar zuzulegen. Doch seit August hat sich die Aufwärtsdynamik sichtlich abgeschwächt, ist sogar komplett zum Erliegen gekommen. Sorgenfalten bereitet allerdings der Kursverlauf seit Sommer letzten Jahres, der sich nur zu deutlich in einer klaren SKS-Formation präsentiert und diese in der Regel für einen Trendwechsel steht.

Letzte Chance für Abkehr

Sollten sich die Verluste bei Procter & Gamble in dieser Woche weiter fortsetzen und das Wertpapier unter die entscheidende Verkaufsmarke von grob 134,00 US-Dollar zurücksetzen, wird die SKS-Formation ausgelöst und dürfte erste Abschläge zurück auf den EMA 200 bei aktuell 132,29 US-Dollar bereithalten. Rechnerisch könnte darunter sogar ein Rücklauf zurück auf die einstige Hürde von rund 125,00 US-Dollar einsetzen. Um nicht bei erfolgreicher Aktivierung des Verkaufssignals an Hebel zu verlieren, kann hierzu das Faktor Zertifikat Short auf Procter & Gamble WKN MA0F93 zum Einsatz kommen. Nach aber könnten Bullen in letzter Sekunde das Ruder herumreißen und die Aktie in den Bereich von 140,00 US-Dollar hochdrücken. Gänzlich aus der Gefahrenzone kommt das Wertpapier allerdings erst oberhalb von 140,00 US-Dollar, dann wird ein Rücklauf sogar an die Jahreshochs aus 2020 bei 146,92 US-Dollar vorstellbar.

Procter & Gamble (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Faktor Zertifikat Long auf Procter & Gamble Strategie für fallende Kurse WKN: MA0F93

Typ: Faktor akt. Kurs: 3,26 - 3,33 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 9,66 Euro

Basiswert: Procter & Gamble Co. Richtung: Short

akt. Kurs Basiswert: 134,78 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 4,43 Euro Faktor: 5,0

Kurschance: + 38 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.