Das Problem Inflation und die Lösung Gold

Nicht nur für Bürger mit niedrigem Einkommen, sondern auch für Bürger mit mittlerem Einkommen wird die Inflation zum Problem

Eine ähnlich hohe Inflation gab es vor rund 40 Jahren. Inwieweit die von der Bundesregierung geplanten Entlastungen helfen, ist für viele fraglich, dies ergab eine Umfrage der Postbank. Die Umfrage kommt auch zu dem Ergebnis, dass jeder siebte Deutsche seine täglichen Ausgaben nur noch schwer bestreiten kann. Dies sind 36 Prozent mehr als noch im Januar. Gehälter und Löhne können mit einer Inflation von 7,3 Prozent nicht Schritt halten. Da ist das Ziel der Europäischen Zentralbank, zwei Prozent Inflation, in weite Ferne gerückt. Wenn also die Maßnahmen der Regierung nur teilweise helfen können und Sparmöglichkeiten ausgeschöpft sind, sollte über das Ersparte genau nachgedacht werden, denn es verliert an Wert.





Stehen die Zeichen auf Inflation, kommen Gold und Silber als Sicherheiten ins Spiel. In Krisensituationen flüchten Anleger in den sicheren Hafen Gold und das zurecht. Und je mehr auf diese Edelmetalle setzen, welche begrenzt verfügbar sind, desto größer ist die Nachfrage und damit auch der Preis. Gold ist eine Anlage, die niemals ihren Wert verlieren kann und sie bietet Wertsteigerungspotenzial. Gold ist krisensicher und zugleich eine unschlagbare Währung. Und die großen Zentralbanken können auch nicht helfen, denn sie scheinen der Inflation nicht gerade Paroli bieten zu wollen. Dies hat bereits die Kritik der Weltbank verursacht. Also ran ans Gold oder mit einem Hebel auf den Goldpreis, ran an die Goldaktien. Zu den aussichtsreichen Goldgesellschaften gehören etwa GCM Mining oder Revival Gold. GCM Mining produzierte in 2021 insgesamt gut 206.000 Unzen Gold auf seiner Segovia-Liegenschaft in Kolumbien. Revival Gold kümmert sich um das früher produzierende Beartrack-Arnett-Goldprojekt in Idaho. Bohrungen ergaben bis zu zwölf Gramm Gold je Tonne Gestein.





