Pro & kontra Libra - der Kryptoszene.de Faktencheck zu Facebooks Kryptowährung

Soll Facebook eine eigene Kryptowährung anbieten dürfen oder nicht? Kryptoszene.de hat die Pro & Kontra Argumente prominenter Entscheidungsträger zusammengefasst und in einer bisher einzigartigen Infografik einem Faktencheck unterzogen.

In einer neuen Analyse von Kryptoszene.de wurden Aussagen hochrangiger Politiker, Wirtschaftsgrößen und Investoren einander gegenübergestellt. Hier sind die besten Zitate und Meinungen.

Facebook Boss Mark Zuckerberg verweist mit seinen Plänen auf "diejenigen, die gegenwärtig vom Finanzsystem ausgeschlossen sind, und über kein Konto verfügen". Der Kryptoszene Faktencheck zeigt: tatsächlich sind derzeit rund 1,7 Milliarden Menschen weltweit von Bankdienstleistungen ausgeschlossen sind. Nach den Worten von Zuckerberg sind von diesen 1,7 Milliarden etwa eine Milliarde im Besitz eines Smartphones - diese könnten Libra nutzen.



Selbst der sonst so kritische deutsche Vize-Kanzler Olaf Scholz räumt ein: Banküberweisungen "sind zu langsam und zu teuer". Insbesondere für internationale Transaktionen bestätigt dies der Faktencheck: Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums legt das BGB die erlaubte Frist als "unbegrenzt" fest.

"Die Bundesregierung wird sich auf europäischer und internationaler Ebene dafür einsetzen, dass Stablecoins keine Alternative zu staatlichen Währungen werden." So steht es in der Blockchain-Strategie der Bundesregierung. Im Faktencheck erweisen sich die Bedenken als begründet: mit rund 2,8 Milliarden Usern übersteigen die Nutzerzahlen des sozialen Netzwerks die Einwohner des Euro-Raums (ca. 342 Millionen) bei Weitem.



Ins gleiche Horn stößt auch die stellvertretende Gouverneurin der französischen Notenbank Sylvie Goulard: "Der Euro als einziges legales Zahlungsmittel des Euro-Raums darf auf keinen Fall in Gefahr geraten."



Star-Investor Frank Thelen liefert eine differenzierte Sicht der Dinge: "Mark Zuckerberg will ganz egoistisch mehr Menschen dazu bewegen, bei Facebook Werbung zu schalten [...] Libra [...] ist aber rechtlich sauber aufgesetzt [...] zu sagen, Libra ist eine böse Währung, ist Blödsinn"

US-Präsident Donald Trump gibt sich hingegen praktisch veranlagt: "Kryptowährungen sind kein echtes Geld und basieren auf dünner Luft [...]. Wenn Facebook und andere eine Bank werden wollen, dann müssen sie eben eine Lizenz beantragen und sich der Bankenaufsicht unterwerfen"



