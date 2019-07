ProSieben – US-Bank ruft hohes Kursziel aus

Im Vergleich Alte vs. Neue Medienwelt liefen Netflix und ProSieben in den vergangenen Jahren ganz klar auseinander. Netflix stieg immer weiter, ProSieben verlor einen Großteil seines Kurswerts. Bei Netflix endete die Rally jüngst. Bei ProSieben kommen Sie derzeit noch am Mehrjahrestief in die Aktie. Wir finden eine spannende Spekulation. Greifen Sie daher vor den Quartalszahlen zum Turbo-Bull MC0VYQvon Morgan Stanley.



Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 vor Halbjahreszahlen auf “Overweight” mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Seine Prognosen für den Medienkonzern lägen im Rahmen der Konsensschätzungen, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Umsatzplus von 3,4 Prozent und einem Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebitda) von 11 Prozent. Sollte der Medienkonzern künftig seine Strategie wie angekündigt umsetzen, hätten die Aktien deutliches Erholungspotenzial.