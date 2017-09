Volatilität als Chance





Im „HSBC Trendkompass“ filtern wir auf wöchentlicher Basis 110 Aktientitel anhand

der Kriterien der Relativen Stärke (Levy) sowie des Momentums der letzten vier Wochen.

Aufgrund des Kursrückgangs der letzten Monate hat die ProSieben-Aktie – gemessen an

dieser objektiven Auswertung – die „rote Laterne“ unter allen DAX®-Titeln inne. Dennoch

ist das Papier derzeit für Zertifikateanleger einen Blick wert. Schließlich liegt

die auf unserer Webseite veröffentlichte kurzfristige Volatilität derzeit mehr als

doppelt so hoch wie die langfristige. In der Vergangenheit zeichnete diese Konstellation

oftmals Extremkonstellationen aus. Hierzu passt, dass das Papier aus charttechnischer

Sicht mittlerweile eine interessante Kreuzunterstützung auslotet. Gemeint ist die

Kombination aus der Parallelen (akt. bei 27,90 EUR) zum Abwärtstrend seit Dezember

2015 und den Tiefs vom Oktober 2014 bzw. Juli 2013 bei 27,91/83 EUR. Gleichzeitig

notiert der RSI mit einem Wert von knapp 22 tief im überverkauften Terrain, was zudem

dem niedrigsten Stand seit 2009 entspricht. Per Saldo liegt also möglicherweise eine

Ausgangslage vor, in der die Stärken von strukturierte Produkte besonders zur Geltung

kommen.





















ProSiebenSat.1 (Weekly)











































