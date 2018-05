ProSiebenSat.1 Media: Sehr verlockend

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

ProSiebenSat.1 Media hat gestern mal wieder demonstriert, dass dieAnleger abseits der Dividende dem Anteilsschein aktuell nicht vielabgewinnen können. Das negative Sentiment macht den Wert aber durchausinteressant. ProSiebenSat.1 Media verfolgt weiter eineaktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Die nun ausgekehrte Dividendevon 1,93 Euro je Aktie entsprach einer Rendite von 6,5 Prozent zur Notizvor der Ausschüttung.Doch die Aktie hat gestern in einem positiven Marktumfeld zeitweise nochdeutlich mehr verloren, als es der Dividendenabschlag gerechtfertigthätte. Das verdeutlicht die Skepsis, ob der Konzern mit dem wachsendenDigitalgeschäft dem schwierigen TV-Werbemarkt trotzen kann.Diesbezüglich waren die Zahlen für das erste Quartal mit einem leichtenUmsatzrückgang (allerdings nur wegen des Verkaufs der Reiseaktivitäten,bereinigt lag das Plus bei 3 Prozent) und einer moderaten Steigerung desbereinigten operativen Gewinns um 7 Prozents keine richtigeBeruhigungspille.Der Vorstand sieht erst gegen Jahresende wieder Potenzial für mehrDynamik und hat auf der Hauptversammlung um etwas Geduld gebeten, diedie Anleger im Moment aber offenbar nicht aufbringen wollen. DieAnalysten erwarten im Durchschnitt im laufenden Jahr einen mit rund 2,40Euro stagnierenden Gewinn je Aktie, danach soll es aber wiederaufwärtsgehen. Sofern sich das bestätigt, lässt das KGV von 12 und dieKonsensdividendenrendite von 6,8 Prozent für 2018 reichlich Luft nachoben. Damit ist ProSiebenSat.1 Media im Moment ein verlockendesInvestment für Anleger mit längerem Anlagehorizont. Dabei sollte abergenau im Blick behalten werden, ob der operative Trend in den nächstenQuartalen in die richtige Richtung geht. Für alle Fälle kann unter demmarkanten Tief aus dem letzten November ein Stop-Loss platziert werden.