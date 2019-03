ProSiebenSat.1 Media: Kann man nach dem Kursrückgang auf eine Erholung setzen?

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Am 11. Februar hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit ProSiebenSat.1 aufmerksam gemacht. Neben einem exakten Einstiegskurs hatten wir den Abonnenten ein Hebel-Produkt ans Herz gelegt, mit dem die Gewinne ordentlich gesteigert werden konnten. Am 04. März hatten wir nachgefasst und in unserer Stellungnahme an die Abonnenten geschrieben:

„ProSiebenSat.1 befindet sich langfristig im Abwärtstrend und kurzfristig in einer Seitwärtsphase mit höheren Tiefs. Mit dem Sprung über den Widerstand bei 16,00 Euro wurde ein frisches Kaufsignal generiert. Im Anschluss sollte die Aktie dann schnell Kurs auf die 17-Euro-Marke nehmen. Diese Marke ist allerdings eine harte Nuss. Mehrere Versuche diese Marke zu durchbrechen haben keinen Erfolg gehabt. Wir würden spätestens dort den Gewinn kassieren. Sie wissen ja, man kann jederzeit wieder einsteigen.“

Man musste also auf den Gewinn sehr gut aufpassen, denn nach einem Hoch am 04. März bei 16,79 Euro verabschiedete sich die Aktie wieder nach unten. ProSiebenSat.1 Media konnte man in den letzten Tagen zu den größten Verlierern zählen und war zeitweise Schlusslicht im MDAX. Die Aktie knallte seit dem 20. März von knapp 15,50 Euro bis etwa 13,00 Euro nach unten. Jetzt sind alle kurzfristigen Unterstützungen durchrochen worden und ProSiebenSat.1 Media hat einen Tageskurs, den man zuletzt im Jahr 2011 sehen konnte. Eigentlich müsste sich nach einem solchen Kursverlust eine technische Trading-Chance ergeben. Es könnte sich auf jeden Fall lohnen die Aktie jetzt im Blick zu haben. Wenn man nervenstark ist und ein Hebel-Zertifikat für den Trade einsetzt, sollte man vielleicht nicht unbedingt auf einen „Zocker-Trade“ gehen und etwas „Luft“ zum Knockout-Punkt lassen. Wo wir einen Einstiegskurs sehen und mit welchem Hebel-Produkt wir reingehen würden, erfahren Sie – wie immer - wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

