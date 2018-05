ProSiebenSat.1-Aktie: Deutlicher Rückzug von Shortseller AQR Capital Management geht weiter - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC verringert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG sichtbar:



Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC setzen den deutlichen Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) fort.



Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese AQR Capital Management, LLC hat am 25.05.2018 seine Shortposition in den ProSiebenSat.1-Aktien von 1,19% auf 1,09% abgebaut.



Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG:



1,29% Tybourne Equity Master Fund (07.03.2018)

1,12% Old Mutual Global Investors (UK) Limited (03.05.2018)

1,09% AQR Capital Management, LLC (25.05.2018)

0,73% Third Point LLC (09.05.2018)



Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG: mindestens 4,23%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Xetra-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,77 EUR +0,26% (28.05.2018, 09:46)Tradegate-Aktienkurs ProSiebenSat.1-Aktie:26,71 EUR -0,04% (28.05.2018, 10:01)ISIN ProSiebenSat.1-Aktie:DE000PSM7770WKN ProSiebenSat.1-Aktie:PSM777Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:PSMNasdaq OTC Ticker-Symbol ProSiebenSat.1-Aktie:PBSFFDie ProSiebenSat.1 Group (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) ist eines der größten unabhängigen Medienhäuser in Europa. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX ist ProSiebenSat.1 die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreicht das Unternehmen mit 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio. TV-Haushalte. Im Kerngeschäft wächst man durch neue TV-Sender sowie das HD-Distributionsgeschäft.Wichtigster Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist das erfolgreiche Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-Demand-Anbieter maxdome, die Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. Mit starwatch Entertainment betreibt das Medienhaus zudem ein unabhängiges Musiklabel. Und über die Red Arrow Entertainment Group entwickelt, produziert und verkauft es weltweit internationale TV-Programme.Die ProSiebenSat.1 Media AG wurde im Jahr 2000 gegründet, ihr Hauptsitz befindet sich in Unterföhring bei München. Der Konzern ist börsennotiert und beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter in zwölf Ländern. (28.05.2018/ac/a/d)Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.