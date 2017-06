ProSiebenSat1 Long: 106-Prozent-Chance

Die Aktie von ProSiebenSat1 zeigt charttechnisch eine Unterstützung bei 36,60 Euro. Zuletzt gaben Analysten positive Urteile ab. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von ProSiebenSat1 könnte sich mit steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 106 Prozent ergeben.

In der letzten Zeit pendelte die Aktie von ProSiebenSat1 knapp unterhalb der aktuell bei 37,93 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie zur Seite. In den letzten Tagen ergaben sich auf Schlusskursbasis dabei nur geringe Bewegungen, mit welchen die Aktie die Unterseite testete. Hier sollte die aktuell bedeutende Unterstützung bei 36,60 Euro tunlichst nicht unterschritten werden. Im Bereich ab 36,80 Euro markierte die Aktie in den letzten Wochen wiederholt ihre Tiefs, woraus sich dieser wichtige Support ergibt. Bei dessen Bruch müssten sich die Notierungen wohl wiederum am Tief von Ende November letzten Jahres um 31,30 Euro orientieren, so dass eine auf ansteigende Kurse setzende Position bewusst eng an dieser Unterstützung abgesichert werden sollte. Doch mehrere Analysten lieferten zuletzt positive Bewertungen zur ProSieben Aktie und befinden sich mit ihren Einschätzungen in der Mehrheit. Das Analysehaus Jefferies beließ am Freitag seine Einstufung nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 46 Euro auf Kaufen. Zur gleichen Einschätzung kam die Privatbank Hauck & Aufhäuser tags zuvor. Auslöser für neue Analysen waren der erfolgreiche Verkauf des Online-Flugreiseportals eTraveli, wobei der erzielte Preis mehr als doppelt so hoch war wie der Kaufpreis im November 2015, und der Übernahme der Mehrheit am Erlebnisgeschenke-Anbieter Jochen Schweizer, der laut der Analysten von Warburg Research gut zum Digital-Portfolio des Medienkonzerns passe. ProSiebenSat1 werde ihn mit dem eigenen Erlebnisanbieter MyDays zusammenlegen. Das Analysehaus gab ein Kursziel von 44 Euro aus und stimmte dabei mit den Kollegen der Privatbank Berenberg überein, die die Akquisition als attraktives Geschäftsfeld beurteilten.

ProSiebenSat1 (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer wieder steigenden ProSiebenSat1-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN DL9S14) mit einem Hebel von 5,2 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 16,5 Prozent. Beachtet werden kann bei einem Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 36,20 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich dadurch ein Stoppkurs von 0,58 Euro. Bei einem Schlusskurs über 38 Euro könnte dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich für eine steigende Aktie auf weitere Sicht um 45 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 6 zu 1.