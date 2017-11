ProSiebenSat1: Konzernchef geht

ProSiebenSat1 Long: 90-Prozent-Chance

Die Nachricht vom baldigen Rückzug des Konzernchefs lässt bei ProSiebenSat1 neue Hoffnung zu. Das sehen auch die Anleger so und greifen zu. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von ProSiebenSat1 könnte auf kurze Sicht bei steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 90 Prozent entstehen.

Der vorzeitige Abschied von Konzernchef Thomas Ebeling lässt die Aktie von ProSiebenSat1 am Montag steigen. In einem schwach erwarteten Marktumfeld ragt sie positiv hervor und liegt mit mehr als zwei Prozent im Plus. Laut einer Mitteilung habe sich Ebeling mit dem Unternehmen einvernehmlich darauf verständigt, nach der Bilanzpressekonferenz am 22. Februar zu gehen. Überraschend kam dieser der Schritt nicht, denn in den Medien war zuvor schon über Gegenwind im Aufsichtsrat berichtet worden. Die Aktie von ProSiebenSat1 gab im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 30 Prozent nach. Nun könnte die Hoffnung, dass ein neuer Chef das Unternehmen aus der Krise führt, auch den Kurs beflügeln. Charttechnisch drehte die Aktie am Tief bei 24,50 Euro nach oben um und könnte bis zu den Hochs um 30,60 Euro steigen, die sie vor dem letzten Kursrutsch erreicht hatten. Davon gehen auch die Analysten der Deutschen Bank aus und gaben unlängst ein Kursziel von 30 Euro an. Von Halten auf Kaufen nahmen die Analysten der Commerzbank die Aktie nach oben und stellten ebenso ein Ziel von 30 Euro in Aussicht. Die Aktie sei, so die Beurteilung, definitiv noch einen Blick wert.

ProSiebenSat1 (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 27,30 / 30,60 / 31,32 Unterstützungen: 24,50

Wer von einer steigenden ProSiebenSat1-Aktie ausgeht, kann jetzt mit einem Open End Turbo Long (WKN HY4R7M) mit einem Hebel von 5,1 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 18,9 Prozent. Beachtet werden sollte bei einem Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 24,40 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich dabei unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,37 Euro. Bei einem Schlusskurs über 26,50 Euro könnte dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich hier auf nächste Sicht am Hoch bei 30,60 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 3 zu 1.