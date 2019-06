ProSiebenSat1 – die Comeback-Aktie

Erinnern Sie sich noch an unser Format “Finanzmarktrunde”? Damals diskutierten Stefan und Daniel etwas flapsig beim Abgang von Stefan Raab von ProSieben, dass man ProSieben einfach nur short sein müsse. Halbieren könne sich der Titel. Nun – am Ende hat er sich fast geviertelt. Doch jetzt ist ProSieben für Antizykliker spannend und wir legen Ihnen als Empfehlung nochmals die WKN MC0VYQ ans Herz. Zu 22 Cent hatten wir das Papier am 1.4 empfohlen, erstmals. Einen Turbo Bull mit Hebel 5. Bei der Aktie war alles erdenklich Negative grade eingepreist, eine 10-20% Erholung im Wert absolut drin. Doch dann kam Berlusconi und Mediaset. Im Turbo erhoffen wir uns jetzt einen Verdoppler. Die Sendergruppe habe mit einem Zuwachs von 1,1 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 27,9 Prozent sein bestes Ergebnis im ersten Quartal seit 2016 erreicht, teilte das Medienhaus zuletzt mit.

Im Monat März lag der Marktanteil den Angaben zufolge bei 28,7 Prozent. Besonders erfolgreich sei der Sender ProSieben bei der jungen Zielgruppe mit Shows wie “Germany’s Next Topmodel”, “Taff” oder “Galileo” gewesen. Der Marktanteil des TV-Senders bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern habe im ersten Quartal bei 10,1 Prozent gelegen. Und wie gesagt – jetzt mit dem Einstieg von Mediaset ist neue Phantasie da.