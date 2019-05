ProSiebenSat1: Ausbruch gelungen, was nun?

Medienunternehmen verändern sich. Auch ProSiebenSat1 muss sich neu aufstellen. Wie die Münchener das machen. Mit einem Open End Turbo Long auf eine steigende ProSiebenSat1-Aktie könnte sich eine Trading-Chance von 100 Prozent ergeben.

Am Donnerstag berichtete das im MDAX geführte Medienunternehmen von einem im Vergleich zum Vorjahresquartal um vier Prozent gestiegenen Umsatz im ersten Quartal. Der daraus resultierende Überschuss stieg um ein Prozent. Im Vorfeld der Zahlen waren die Erwartungen gering. Das ließ die Aktie steigen.

Was das Problem ist



Dass ProSiebenSat1 sich neu aufstellen muss, ist unbestritten, denn durch das Internet verändert sich die Mediennutzung. Noch ist das Geschäft mit der TV-Werbung der größte Bereich des Unternehmens, doch sanken die Einnahmen, obwohl ProSiebenSat1 den besten Marktanteil seit 2016 verzeichnete.

Wo es besser läuft

Die Bereiche Online-Handel und Filmproduktion legten dagegen zu. Im E-Commerce genierte das Unternehmen 25 Prozent mehr Umsatz. Hier bündelt es seine Beteiligungen an Parship, Jochen Schweizer und Verivox. Sogar um mehr als ein Drittel stiegen die Erlöse aus Film- und Fernsehproduktionen.

Wie es weitergeht

In diesem Jahr investiert ProSiebenSat1. Für deutschsprachige Produktionen nimmt das Unternehmen weitere 120 Millionen in die Hand. Bis zu 50 Millionen fließen in die neue Online-Videothek Joyn, die im Juni startet. Der Streaming-Dienst soll das größte kostenlose Free-TV-Angebot Deutschlands werden.

ProSiebenSat1 (Tageschart in Euro) Tendenz:

So sieht der Chart aus

Im Tageschart der letzten sechs Monate (oben) lässt sich ein kurzfristiger, seit April bestehender Aufwärtstrend erkennen, der aktuell zwischen 13,60 und 15,60 Euro beschrieben werden kann. Dessen Oberseite testete die Aktie mit dem Kurssprung am Freitag, ein Ausbruch könnte Dynamik bringen.

Seit April steigend

Im Wochenchart der letzten fünf Jahre (unten) besteht aber noch ein langfristiger Abwärtstrend, der momentan zwischen 11,60 und 23,10 Euro dargestellt werden könnte. Im übergeordneten Trend befindet sich die Aktie im unteren Bereich, die Oberseite könnte ein mögliches Kursziel darstellen.

Ausbruch gelungen

Dass es in den letzten Wochen aufwärts bei der ProSiebenSat-Aktie ging, bestätigte am Freitag der Ausbruch über den vorherigen Widerstand bei 14,86 Euro am Hoch von April. Darunter sollte die Aktie nun nicht mehr fallen, um den Schwung aus dem Ausbruch mitzunehmen und die Richtung fortzusetzen.

Wichtige Marken



Der nächste Widerstandsbereich könnte bei 16,79 und 16,98 Euro warten. Dort lagen die Zwischenhochs im ersten Quartal. Um 18 Euro verläuft die 200-Tage-Linie. Zwischen 20,50 und 18,50 Euro befindet sich eine ungeschlossene Kurslücke, die im November auf dem Weg nach unten gerissen wurde.

ProSiebenSat1 (Wochenchart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,60 // 16,79 // 16,98 // 18,46 Unterstützungen: 14,86 // 14,07 // 13,60 // 13,44

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN JP5NGG) könnten risikofreudige Anleger, die von einer steigenden ProSiebenSat1-Aktie ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 3,7 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 25,7 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 14,70 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,17 Euro. Über 16 Euro könnte er zur Absicherung bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach oben könnte sich auf weitere Sicht um 20 Euro ergeben. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 3,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP5NGG

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,17 - 4,25 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 11,5278 Euro

Basiswert: ProSiebenSat1 KO-Schwelle: 11,5278 Euro

akt. Kurs Basiswert: 15,52 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 8,48 Euro Hebel: 3,7

Kurschance: + 100 Prozent Quelle: JP Morgan

